Tudi prihodnji dnevi v znamenju jugozahodnika in visokih temperatur

Vse do sredine prihodnjega tedna bo vreme pri nas krojil jugozahodni zračni tok, ki več sonca prinaša vzhodni, več oblakov pa zahodni Sloveniji. Do torka bo večinoma suho, nato pa se bodo oblakom na Primorskem in Notranjskem pridružile manjše krajevne padavine, ki se bodo pod vplivom oslabljene vremenske fronte v sredo čez dan razširile nad večji del države. Za marsikoga dobra novica je ta, da izrazitejših ohladitev vsaj do 20. oktobra ni na vidiku.

Jugozahodni veter, ki je marsikje pihal tudi ponoči, je odpihnil jezera hladnega zraka in poskrbel za zelo toplo jutro. Če so se temperature na planotah Notranjske v prvi polovici tedna spuščale pod ničlo, so danes termometri v Babnem Polju in na Blokah pokazali kar 13 stopinj Celzija.

Toplo vreme se bo še nadaljevalo. FOTO: Thinkstock

Jugozahodnik poleg visokih temperatur s seboj prinaša tudi vlago. Ker je plast vlažnega zraka dokaj plitva, saj sega le do nadmorske višine okoli 1200 metrov, se oblačnost nabira predvsem na območju primorskih in notranjskih hribov. Medtem se ob spuščanju na zavetrni strani hribovitih pregrad že tako topel zrak še dodatno ogreje in osuši, zato imamo v teh dneh v vzhodni in osrednji Sloveniji veliko sonca in za ta čas visoke temperature. Včeraj je bilo najtopleje na Dolenjskem in v Beli krajini, kjer se je ogrelo do 23 stopinj Celzija, v prihodnjih dneh pa se bo živo srebro povzpelo še nekoliko višje.

Za ta čas zelo toplo je tudi v višjih legah. Na Kredarici bo danes okoli 12 stopinj Celzija, jutri pa še za kakšno stopinjo topleje. FOTO: Rok Eržen

Danes bo Slovenija vremensko spet razdeljena na dva dela, na bolj oblačen zahod in sončen vzhod. Veliko sonca bo tudi na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji, precej manj pa na severnem Primorskem in Notranjskem, kjer ni povsem izključena kakšna kaplja dežja. Popoldne bo najtopleje na vzhodu države, kjer se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija, drugod bomo izmerili od 18 do 22 stopinj Celzija.

Za ta čas toplo vreme se bo še nadaljevalo Jugozahodni zračni tok bo vreme krojil tudi na začetku prihodnjega tedna. Na Primorskem in Notranjskem bo prevladovalo oblačno in večinoma suho vreme, a bolj ko bomo šli proti vzhodu, več bo sonca. Ponedeljek bo marsikje najtoplejši dan prihodnjega tedna. V Beli krajini bomo lahko izmerili do 25 stopinj Celzija, le kakšna stopinja manj bo na Dolenjskem, Štajerskem in v Prekmurju. Drugod se bo ogrelo do 22 ali 23 stopinj Celzija. V torek se bodo oblakom na zahodu pridružile manjše padavine, na vzhodu pa bo še vztrajalo sončno in za ta čas toplo vreme. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil in bo v sunkih lahko presegal hitrost 50 kilometrov na uro.

Modelska vremenska napoved za prihodnjih 10 dni FOTO: Arso