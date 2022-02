Tudi prva polovica februarja nam ne bo prinesla prave zime

Letošnja zima nam do zdaj še ni prinesla zelo nizkih temperatur in debelejše snežne odeje. Še posebej je ljubitelje zime razočaral januar, saj je v tem mesecu v večjem delu Slovenije zapadel le en centimeter snega, ponekod pa še to ne.

Precej bolj kot s snegom so bili zadnji tedni radodarni s soncem. Letošnji januar se je z več kot 130 urami sončnega obsevanja v večjem delu Slovenije uvrstil med pet najbolj sončnih januarjev od začetka meritev in s tem prekosil celo marsikateri marec, čeprav so takrat dnevi občutno daljši. Ker je suh severni veter v zadnjih tednih dobro premešal ozračje, so bile brez megle tudi večje doline in kotline, kar je nekaj povsem drugega kot v decembru, ko je bilo v Ljubljani le 22 ur sonca.