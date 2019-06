Tudi prvi dnevi poletja bodo vremensko nestabilni s številnimi nevihtami, nalivi in točo

V zadnjih dneh nas spremljata dopoldansko sonce ter popoldanska loterija ploh in neviht. Zaradi močno nestabilnega ozračja in šibkih višinskih vetrov se nevihte na določenih območjih obnavljajo dalj časa, kar ima za posledico lokalno večjo količino padavin.

Danes bo razvoj vremena podoben kot v preteklih dneh. Po sončnem začetku dneva bodo nad hribi začeli nastajati kopasti oblaki, ki bodo marsikje spet prerasli v nevihtne. Težišče vremenskega dogajanja bo v severni polovici Slovenije, čeprav se lahko kakšna nevihta pojavi tudi južneje. Sprva bodo nevihte nastajale predvsem nad hribi Gorenjske, Koroške in osrednje Slovenije, kasneje pa se bodo z zahodnimi vetrovi pomikale nad ravninske predele. Njihovo premikanje bo razmeroma počasno, kar lahko lokalno spet pripelje do večje količine padavin in težav z meteornimi vodami. V središču nevihtnih celic ni izključen pojav toče, ki pa predvidoma ne bo dosegala večje debeline. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija.

Še bolj nevihtni bosta sobota in nedelja

Sobota bo vremensko še nekoliko bolj nestabilna, saj bo na vreme pri nas vplivala hladna fronta, ki se bo zadrževala nad Alpami in bo še dodatno labilizirala ozračje. V višinah se bo od zahoda nekoliko ohladilo, nižje pa se bo ob šibkih vetrovih večji del dneva zadrževal topel in vlažen zrak. Prve plohe in nevihte so tu in tam možne že dopoldne, bolj pogoste pa bodo sredi dneva in popoldne, ko bodo zajele večji del države. Najmanj verjetne bodo ob morju, kjer bo jutri največ sonca.