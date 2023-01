Tudi ravnatelji bi višje plače: pričakujejo 600 evrov dodatka

"Glede na izjemno naporno covidno obdobje, v katerem so šole delovale prav zaradi truda ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ter učiteljev, ki so svoje delo opravili v razredih, bi si želeli, da vlada vsaj v majhni meri pokaže, da se zaveda pomena našega dela," je za časnik Večer dejal predsednik Zveze ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Gregor Pečan. Dodelitev dodatka pa bi razumeli kot "znak dobre volje vlade".

Ob približno 1200 ravnateljih bi takšen dodatek na letni ravni pomenil okoli sedem milijonov evrov dodatnih stroškov, obenem pa bi po Pečanovi oceni to pripomoglo k temu, da bi ravnatelji lažje počakali na ureditev plačnega sistema. Trenutno je izhodiščni plačni razred za ravnatelje v razponu od 47. do 52. plačnega razreda, zdaj pa predlagajo dvig za 36 odstotkov, kar bi pomenilo uvrstitev v razponu od 56. do 60. plačnega razreda. Hkrati mora priti do jasne opredelitve, ali so tudi ravnatelji funkcionarji, poroča Večer. Opozorili so, da je dvig minimalne plače, čeprav je bil potreben, zamajal celoten sistem, poroča Delo.