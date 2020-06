Tudi SAB zavrnila sporazum o sodelovanju z vlado

Izvršni odbor stranke SAB je na predlogAlenke Bratušek soglasno odločil, da ne bodo podpisali sporazuma o sodelovanju z vlado Janeza Janše. Kot po sestanku povedala Bratuškova, sporazum sam po sebi ni slab. "So pa zelo slabe okoliščine. V zadnjih 2 mesecih je bilo s strani vlade narejenih preveč napak, delitev in razdora, da bi lahko to podpisali." Tudi šoslanci podpisu sporazuma niso bili naklonjeni, a so zadnjo besedo vseeno imeli organi stranke.