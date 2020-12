Komisarka pisala premierju, odgovoril Urbanija

Ukom je dolžan zagotoviti ustrezno financiranje STA, pojasnjuje direktor Ukoma v pismu komisarki Sveta Evrope za človekove pravice, a dodaja, da mora STA v skladu s pogodbo Ukomu zagotoviti vse potrebne dokumente, saj lahko pomen "ustreznega financiranja" ugotovijo le na podlagi celovitega pregleda finančnega poslovanja STA. A direktor Veselinovič teh dokumentov ni predal, saj tako on kot nadzorni svet STA trdita, da Ukom tega pooblastila nima.

Saga okrog financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA) se nadaljuje. Potem ko Urad vlade za komuniciranje (Ukom) STA ni izplačal oktobrskega nadomestila za opravljanje javne službe, saj naj vodstvo STA Ukomu ni posredovalo zahtevanih dokumentov, so se vrstili odzivi z vseh strani. Odzvala se je tako opozicija, ki je v odločitvi Ukoma videla napad na medije, kritikam pa se je pridružil tudi del koalicije. V zadevo se je vpletel tudi Odbor DZ za kulturo, ki je vlado pozval, naj nemudoma izplača že zapadle obveznosti do STA, hkrati pa pozval tudi STA, naj Ukomu posreduje zahtevano dokumentacijo. Novica o zaustavitvi financiranja STA pa je prebila tudi državne meje. Partnerji Pobude za hitro odzivanje v zvezi s svobodo medijev (MFRR) so, skupaj z Mednarodnim inštitutom za tisk (IPI) s sedežem na Dunaju, Evropskim centrom za svobodo tiska in medijev (ECPMF), Evropsko zvezo novinarjev (EFJ), Neomejenim svobodnim tiskom (FPU) ter Balkanskim in kavkaškim observatorijem Transeuropa (OBCT), izrazili resno zaskrbljenost, saj so prepričani, da bo začasna ustavitev financiranja STA resno ogrozila njeno obveščanje državljanov med in po pandemiji covida-19 ter da gre za zadnji primer širšega prizadevanja sedanjih oblasti za spodkopavanje in stigmatizacijo javnih medijev v državi. V sredo je pismo premierju Janezu Janšiposlala tudi komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović, ki jeopozorila na poslabšanje delovnega okolja za novinarje v Sloveniji, na njeno pismo pa so se odzvali v Ukomu.

icon-expand Slovenska tiskovna agencija FOTO: Bobo

Kot je v pismu zapisal direktor Ukoma Uroš Urbanija, si tudi sam, tako kot komisarka, želi, da se trenutne težave s financiranjem Slovenske tiskovne agencije (STA) čim prej rešijo tako v korist zaposlenih kot same agencije. Kot je pojasnil, je vlada v skladu z Zakonom o STA dolžna zagotoviti ustrezno financiranje STA. Omenjeno področje od samega začetka v imenu vlade ureja Ukom, še piše Urbanija in pojasnjuje, da krovna pogodba, ki sta jo decembra 2019 podpisala sedanji direktor STA Bojan Veselinovič in nekdanja direktorica Ukoma Kristina Plavsak Kranjc, določa, da Ukom Slovenski tiskovni agenciji za izvajanje javne službe plača približno 165.000 evrov, STA pa mora, v skladu s pogodbo, Ukomu zagotoviti vse potrebne dokumente, vključno z dokumenti v zvezi s finančnimi in pravnimi zadevami, ter vsebino. Pomen "ustreznega financiranja", kot ga določa zakon, je mogoče ugotoviti le na podlagi celovitega pregleda finančnega poslovanja STA, nadaljuje Urbanija. V upanju, da bo nova pogodba pravočasno pripravljena in bo tudi omogočila pregled tekočih izdatkov proračunskih sredstev, je Ukom oktobra zahteval popolne dokumente, ki pa jih direktor Veselinovič še ni izročil, kljub veljavni pogodbi, pojasnjuje Urbanija. Na koncu še dodaja, da je Slovenija pravna država, v kateri ​​je, glede na slovensko in evropsko zakonodajo, kakršno koli odstopanje od tega načela nesprejemljivo. V luči tega omenja tudi temeljno pravno načelo pacta sunt servanda, kjer so spori na tem področju v izključni pristojnosti sodišč.

icon-expand Po oceni vodstva STA je Ukom s svojimi zahtevami presegel zakonska in pogodbena pooblastila, do katerih ima po zakonu o STA pravico le vlada. FOTO: Bobo

Spomnimo V ponedeljek je komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović na premierja Janeza Janšo naslovila pismo, v katerem izraža zaskrbljenost zaradi vladne odločitve o zaustavitvi financiranja STA ter poziva premierja, naj jo "nemudoma razveljavi". V svojem mandatu komisarka posebno pozornost posveča prav spoštovanju svobode medijev. Premierja je spomnila, da je bila STA ustanovljena leta 1991 in je postala zelo cenjena tudi na mednarodni ravni. Vzdržuje visoke novinarske standarde in z zagotavljanjem zanesljivih informacij ljudem v Sloveniji nudi dragocen javni servis. Ukom trdi, da STA ni posredoval zahtevanih dokumentov In čeprav Ukom ne odstopa od svojih stališč, pa je, po oceni vodstva STA, s svojimi zahtevami presegel zakonska in pogodbena pooblastila, do katerih ima po zakonu o STA pravico le vlada. Zahteve iz dopisov so se namreč nanašale tako na področja, ki jih ščitijo določila o avtonomiji uredništva, kot na tržni del dejavnosti STA, za katere Ukom kot skrbnik pogodbe o opravljanju javne službe ni pristojen. Ukom je na STA naslovil 12 dopisov, med drugim z vprašanji o številu intervjujev s pevci iz sveta zabavne glasbe, intervjujev z avtorji ob izdajah cedejev, primerjavi dolžine intervjujev ter zahteval informacije o tržnem delovanju STA ter poimenskem seznamu bruto plač. Služba vlade za zakonodajo je v mnenju, za katero jo je zaprosil Ukom, ocenila, da bi morala biti zamrznitev financiranja STA skrajna sankcija, saj bi posledična ustavitev javne službe pomenila nezakonito stanje. Ocenila je tudi, da je z zakonom vzpostavljena neodvisnost STA v razmerju do vlade, ki od STA ne sme zahtevati podatkov za nadzor nad uredniško politiko ali primernostjo poslovanja.