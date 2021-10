Tudi senat okrožnega sodišča Čordiću ni odredil pripora

Čordić je bil v četrtek zvečer po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku izpuščen na prostost. Kot so takrat sporočili z okrožnega sodišča, preiskovalna sodnica ni odredila pripora zanj.

Senat se tako v presojanje obstoja pripornih razlogov niti ni spuščal, so sporočili s sodišča.

Po zaslišanju osumljenega je navzoča okrožna državna tožilka predlagala, da mu sodišče odredi pripor iz pripornega razloga ponovitvene nevarnosti za čas enega meseca od dneva, ko mu je bila odvzeta prostost. Preiskovalna sodnica pa pripora ni odredila in je o predlogu tožilstva skladno z določbami zakona o kazenskem postopku v petek odločal senat Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Čordićev odvetnik David Sluga je glede očitkov že pred zaslišanjem dejal, da so neutemeljeni. "Zaupam v pravno državo in v neodvisnost slovenskega sodstva." Kot je dejal po naroku, pa se je njegovo zaupanje zaenkrat potrdilo. "Sodišče je ravnalo razumno in upam, da bo tako ravnalo tudi v bodoče. Zaenkrat sem zadovoljen," je dejal v četrtek.