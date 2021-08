Tudi Severina ima svojo zvezdo zabave! Veš, katero?

Letošnje poletne zabave imajo svojo moč, kajne? Težko smo jih pričakovali, z njimi ponovno občutimo svobodo in energijo druženja. Morda jih po tolikem času zaprtja in distance doživljamo še bolj intenzivno in iskreno. Zato tudi zvezde zabav pridejo veliko bolj do izraza, še posebej, če jih razkrijejo zvezde, kot je Severina.

Saj veste; na vsaki zabavi je nekdo, ki se znajde v središču pozornosti. Na odmevnih zabavah rdečih preprog to mesto nekako pripade bolj znanim obrazom – od glasbenikov do igralcev in drugih znanih osebnosti. Pogledi vseh nekako stalno potujejo k njim. Pa ste pomislili, da imajo tudi te zvezde večerov svoje zvezde, h katerim hitijo, se za njimi ozirajo in nanje čakajo? To poletje smo lahko opazili, da tudi priljubljena hrvaška pevka Severina nekam hiti, se za nekom ozira in ga čaka. No, pravzaprav jo čaka. Severina ima svojo zvezdo vsake zabave – penino Capris.

icon-expand Kam hiti Severina? FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand Koga čaka Severina? FOTO: Arhiv ponudnika

Prav na vseh zabavah, pa naj bodo velike in javne ali intimne in zasebne, mesto prave zvezde večera torej pripada njim: trendovskim, skrbno urejenim, samozavestnim, ravno prav »hladnim«, ki kot magnet pritegnejo poglede, vabijo k spoznavanju, povezovanju. Še najbolj privlačne so, ko se zares odprejo in svojo igrivo notranjost, ohlajeno na 6 do 8 stopinj, delijo z vsemi. Ja, penine Capris so prave zvezde večera. Severina X Vinakoper Vinakoper je v novi poletni kampanji za penine Capris sodelovanje vzpostavil s hrvaško glasbeno zvezdnico Severino. Taka zvezda ob sebi seveda potrebuje pravo zvezdo, zato je penina Capris v vseh svojih izdajah stalna spremljevalka Severine.

icon-expand Zvezda vsake zabave FOTO: Arhiv ponudnika

Ne vemo še, glede na kaj izbira med obširno paleto penin Capris. Glede na njihovo trendovsko podobo in izrazite barve jih morda celo kombinira s svojim trenutnim outfitom. Čeprav – zvezda, kot je Severina, nedvomno izbira predvsem glede na svoj okus, svoje razpoloženje, pričakovano dinamiko večera in tudi družbo, v kateri bo uživala. Penine Capris imajo odgovor na vsako željo, za vsak trenutek. Izbiramo lahko med svežo in karakterno Capris Cuveé, aromatično in razigrano Capris Rosé, sladko in osvežujočo Capris Muškat, bogato in nežno Capris Refošk, žgečkljivo in sadno Capris Marine sec ter živahno in kremasto Capris Marine brut. Fotografije za kampanjo penin Capris by Vinakoper je Severina posnela v sanjskem portoroškem hotelu Kempinski ob podpori slovensko-hrvaške ekipe: produkcija Dragica Petrović, fotografinja Jelena Balić, make up Dajana Pajkić, pričeska Martin Posavec, stajling Elena Nikolajevna, agencija prvi.prvi.

