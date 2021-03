Tudi Slovenija na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika

Zaostrovanje odnosov med EU in Kitajsko namreč ogroža investicijski sporazum, o katerem sta strani lani decembra po sedmih letih pogajanj dosegli načelni dogovor. Kitajski povračilni ukrepi, na primer uvrstitev evropskih poslancev in politično-varnostnega odbora EU na črni seznam, so "skregani s temeljnimi vrednotami, na katerih temelji EU", je še izpostavil minister.



Ministrstvo za zunanje zadeve pa je danes na pogovor na ministrstvo pozvalo veleposlanika Ljudske republike Kitajske v Sloveniji Vanga Šunkinga. V pogovoru je bila s slovenske strani izražena nesprejemljivost kitajskih ukrepov. "Posebej je bilo izpostavljeno zaskrbljujoče kršenje človekovih pravic manjšin v pokrajiniŠinjiang in sprememb kitajske zakonodaje, ki zadevajo avtonomnost Hongkonga. Poudarjeno je bilo, da bo Evropska unija vztrajala pri zagovarjanju svojih vrednot in storila vse za zaščito svojih državljanov pred neupravičenimi ukrepi Kitajske," so zapisali na zunanjem ministrstvu.



Še pred Slovenijo so nekatere članice v odziv na kitajske povračilne ukrepe poklicale na pogovor veleposlanika Kitajske.