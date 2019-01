Tudi Šmarješke Toplice končno dobile župana: to je Marjan Hribar

V občini Šmarješke Toplice so kot zadnji v državi po jesenskih lokalnih volitvah danes potrdili nov, 11-članski občinski svet. Novoizvoljeni svetniki so po štiriurni obravnavi pritožbe za dva glasova poražene stare županje Bernardke Krnc in v odsotnosti javnosti za župana potrdili Marjana Hribarja. Krnčeva je napovedala pritožbo na upravno sodišče.

Pričakuje ustrezno predajo poslov

Hribar je po imenovanju in prisegi novinarjem povedal, da ga je občinski svet potrdil kot zmagovalca županskih volitev.

Da so se svetniki odločili za obravnavo pritožbe in župansko prisego brez prisotnosti javnosti, je Hribar označil za njihovo odločitev in pravico. Dodal je, da so s tem dolgotrajni volilni postopki končani, in za danes napovedal delo na šmarješki občini pod novim vodstvom.

Pričakuje tudi ustrezno predajo poslov, je še dejal.

Zastopnik Krnčeve: Pritožbo smo dopolnili

Pravni zastopnik Krnčeve Damijan Gregorc je ob Hribarjevem imenovanju napovedal pritožbo na upravno sodišče.

To možnost je napovedal že ob vložitvi pritožbe občinskemu svetu. Med takratnimi glavnimi pritožbenimi očitki pa navedel domnevne pomanjkljivosti oz. napake v poročilu občinske volilne komisije in sum, da je namesto volivca glasoval nekdo drug, ter sum neveljavnih glasovnic. Danes je povedal, da je pritožbo dopolnil še z domnevnimi nepravilnostmi pred volitvami in med njimi.

Spomnimo

Županske volitve v Šmarjeških Toplicah so po drugem krogu kazale na neodločen izid med Hribarjem in Krnčevo, kar bi zahtevalo žreb župana. Ker sta kandidata na delo volilnih odborov nato vložila ugovore, se je volilna komisija zaradi ugotovljenih nepravilnosti odločila za ponovitev volitev na volišču Bela Cerkev, v vnovičnem postopku po Hribarjevi pritožbi in razsodbi upravnega sodišča pa odločila, da ponovitve županskih volitev v Beli Cerkvi ne bo.

Po presoji komisije je tako Hribar v drugem krogu volitev zmagal s 1017 glasovi, Krnčeva pa je zbrala 1015 glasov. Omenjeni izid so svetniki danes potrdili.

Krnčeva je občino Šmarješke Toplice vodila v zadnjih treh mandatih.