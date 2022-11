Tudi smuka bo letos nekoliko dražja. A ne za veliko ...

Gondole čakajo na ohladitve in prve snežinke, smučarska sezona se bo predvidoma začela začetek decembra. " Ne glede na to, da smo še bili dober teden nazaj v kratkih rokavih, se na hribu razmere poznajo. Ta trenutek že nameščamo snežne topove ," pravi vodja smučišč na mariborskem Pohorju Marko Rataj .

Na Pohorju bodo v tednu ali dveh pripravljeni. Bo pa smuka na smučiščih letos dražja. Večina naših smučišč se je odločila za podražitev vozovnic od 5 do 10 odstotkov.

In koliko bomo na naših smučiščih plačali za smuko? Letošnje dnevne karte so se zvišale za približno dva evra in bodo to sezono med 34 in 43 evri, kolikor, denimo, na mariborskem Pohorju stane dnevna vozovnica ob koncu tedna.