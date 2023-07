Tudi ŠOU naj bi že več kot 1000 dni čakal na dokumente Radia Študent

Potem ko je Radio Študent v tem tednu znova javno izpostavil, da jim njihova krovna organizacija ŠOU ne posreduje želenih dokumentov o poslovanju, se ti odzivajo, da zavod RŠ počne podobno. Že več kot 1000 dni naj bi namreč čakali na informacije o plačah redno zaposlenih, honorarcev in študentov, ki soustvarjajo program radia. RŠ pa je že takoj ob izkazani zahtevi dejal, da bodo dokumente pokazali, ko bo to zahteval nadzorni organ, oziroma naj ŠOU k njim pošlje revizorja.

icon-expand ŠOU pravi, da je predstava, da dokumentacije s prosilci ne delijo, zmotna. FOTO: Bobo

V tem tednu so se v javnosti znova pojavile kritike, da Študentska organizacija Slovenije Radiu Študent že več kot leto dni od vloženega zahtevka še vedno ni posredovala dokumentacije o tem, kako porablja študentske milijone. V tem času naj bi pridobili le manjši del dokumentov. Sedaj se je odzval ŠOU, ki pravi, da je predstava, da dokumentacije s prosilci ne delijo, zmotna, saj da do tega pride le v primeru, ko "posamezniki očitno zlorabijo svojo pravico do dostopa do informacij javnega značaja in zahtevajo nerazumne količine dokumentacije, ki je sodelavci ne morejo pravočasno procesirati". Sam nadzor nad pretakanjem denarja v matični organizaciji je v domeni nadzornega organa, v tem primeru Nadzorne komisije študentske organizacije Slovenije, navsezadnje pa tudi Računskega sodišča, so na ŠOU tudi zapisali v odzivu.

icon-expand Radio Študent FOTO: Svet

Posebej so izpostavili, da zato vloge RŠ ne vidijo "v nadzorovanju lastnega delovanja oziroma delovanja matične organizacije, ampak v zagotavljanju kakovostnih vsebin študentski populaciji". Ocenjujejo, da zavodu zagotavljajo stabilno financiranje, ob tem pa so tudi poudarili, da je odnos ŠOU do radia vsekakor izjemno pozitivne narave, "ne glede na provokacije posameznikov, ki želijo prikazati organizacijo v slabi luči zaradi lastnih partikularnih interesov". Povezani: Če podatkov ne bo, bomo zahtevali razrešitev direktorja ŠOU Največja študentska skupina Povezani je v luči dogajanja študentsko skupino Modro za študente in direktorja ŠOU Andreja Klasinca pozvala, naj RŠ nemudoma posreduje vse želene podatke. "Demokratično študentsko organiziranje v Sloveniji zadnjih 30 let temelji na vladavini prava in spoštovanju demokratičnih načel odprte in transparentne družbe. Zato ne vidimo nikakršnih ovir za metanje slabe luči in zganjanja nepotrebnih dram, namesto da bi skupaj z vsemi deležniki iskali rešitve za boljši študentski jutri." V zapisu, ki so ga na svojem profilu na Facebooku objavili v sredo, so tudi zapisali, da naj ŠOU podatke zavodu RŠ posreduje v roku 48 ur, drugače bodo zahtevali sklic izredne seje s točko razrešitve Klasinca.

icon-expand Andrej Klasinc FOTO: Bobo

Tudi RŠ ne posreduje zahtevane dokumentacije? ŠOU je v odzivu na zapise RŠ, da še vedno niso prejeli dokumentacije, poudaril, da jim tudi na RŠ ne posredujejo zahtevane poslovne dokumentacije iz oktobra leta 2020. Takrat je eden od članov sveta zavoda RŠ O. S. zahteval, da mu takratna direktorica radia A. K. posreduje vse avtorske in podjemne pogodbe, vse podatke o študentskih napotnicah, plačilnih listah in pogodbe o zaposlitvi vseh zaposlenih na zavodu od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2020, nadalje še konto kartice za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2020, vse podpisane pogodbe, vezane na katere koli že dobljene in odprte razpise, ter statut zavoda. Od takrat je minilo že več kot 1000 dni, so tudi opozorili na ŠOU, podatkov pa še nimajo.

icon-expand Dokumenti, dokumentacija FOTO: Shutterstock

A. K. je takrat odločitev, da dokumentacije članu sveta ne bo posredovala, utemeljila s tem, da O. S. ni član nadzornega, ampak upravnega sveta. "Glede na določbe v 29. in 30. členu Zakona o zavodih (v nadaljevanju ZZ) ter določbe v Aktu o ustanovitvi zavoda RŠ, Svet zavoda RŠ predstavlja upravni in ne nadzorni organ. Hkrati je tako v ZZ kot v Aktu o ustanovitvi zavoda RŠ jasno zapisano, da je Svet zavoda RŠ kolegijski organ, ki vsa svoja pooblastila izvršuje kolektivno, način odločanja Sveta zavoda RŠ pa je določen v 23. členu Akta o ustanovitvi RŠ," je zapisala v odzivu, ki so ga posredovali s ŠOU. Sklicali izredno sejo, a kljub dogovoru brez rešitve Zahtevi tako RŠ ni ugodil, čeprav je oseba, ki je podatke zahtevala, direktorici sporočila, da bo v tem primeru "kot vesten gospodar primorana zoper vas in zavod vložiti kazensko ovadbo zaradi prikrivanja uradnih listin in informacij". A. K. je tudi zapisala, da zahtevo razume kot dodaten pritisk na medij, zato pa zahtevala tudi sklic izredne seje Sveta zavoda. Na tej bi lahko obravnavali pobudo in odločitev o tem, v katere dele poslovanja RŠ bi želel imeti svet zavoda RŠ (kot kolektivni organ) vpogled. "O čemer bomo v upravi z veseljem in vso dolžno odgovornostjo poročali," je tudi pripisala. Na seji naj bi nato O. S. vprašanja prilagodil tako, da so spoštovala zakon o varovanju osebnih podatkov (GDPR). Na seji ŠOU dne 14. januarja 2021 pa je izpostavil, da podatkov kljub temu ni dobil. Vodstvo RŠ je odgovorilo, da naj v primeru, da sumi na nepravilnosti, pokliče revizorja. "A to mora biti revizor, ne pa nekdo, ki želi pogledati vse dokumente in bo tam malo razmetaval našo dokumentacijo, ki obsega 10 omar."