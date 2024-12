Tudi Sveta Trojica v Slovenskih goricah podpisala prošnjo za dodatne koncesije

Zdravstveni dom (ZD) Lenart, ki pokriva območje upravne enote Lenart s približno 22.000 prebivalci, ima trenutno 4,2 programa družinske medicine, dodatnih 3,5 programa izvajajo koncesionarji. Kot je za STA dejala vršilka dolžnosti direktorice Klavdija Dvoršak, so razmere za zdravnike obremenjujoče, saj poleg rednih ambulant opravljajo tudi dežurstva in urgentno službo.

Svet ZD Lenart je župane obvestil, da ne morejo več zagotavljati dovolj zdravnikov in bi potrebovali dodatne programe družinske medicine. Občinam je predlagal podelitev dveh dodatnih koncesij, in sicer po pol programa za občini Sveta Ana in Benedikt ter en program za območje Lenarta, je pojasnila Dvoršakova.

A je med župani prišlo do komunikacijskega šuma. Pet od šestih občin je potrdilo predlog, iz Svete Trojice pa ni bilo odgovora. Kot je povedal župan Lenarta Kramberger, je pri sprejemanju odločitve ključno soglasje vseh šestih občin ustanoviteljic ZD. "V tem času smo vsem občinam poslali najmanj tri elektronska sporočila in vse občine so pozitivno odgovorile, razen Svete Trojice. Ker se niso odzvali, smo to šteli kot molk organa," je dejal. Predlog so nato poslali Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), je dodal.

Župan Svete Trojice David Klobasa je za STA potrdil, da občina sprva ni podala neposrednega podpisa soglasja, a podobno kot Kramberger pojasnil, da se soglasje šteje za dano tudi z molkom. Za tako ravnanje so se odločili, ker niso želeli zavirati postopkov, čeprav so si želeli več informacij, je dodal. Po novi seji sveta zavoda je nato k prošnji za dodatek koncesije pristopil tudi s podpisom.

Na ZZZS so za STA potrdili, da so od Občine Lenart prejeli vlogi za podajo soglasja k predlogu odloka za podelitev koncesije za dva programa. Gre za tri time splošne oziroma družinske medicine in tri time fizioterapije. "Občino Lenart smo pozvali k dopolnitvi vloge, na podlagi katere bi lahko ugotovili, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za izdajo soglasja k predlogu odloka. Na podlagi naknadno posredovanega ZZZS pripravlja odgovor, ki bo Občini Lenart posredovan v naslednjih dneh," so zapisali na ZZZS.

V ZD Lenart so sicer zaposleni trije zdravniki družinske medicine, je za STA povedala Dvoršakova. Kot je opozorila, zapolnjevanje terminov z nadurami zdravnikov ni trajna rešitev. "Delo preko obveznih 30 ur mesečne dežurne službe posega v prosti čas zdravnikov, kar dolgoročno vodi v izgorelost," je dejala.

Zato jo veseli, da je začel prejšnji teden v domu starejših občanov dvakrat tedensko delati nov zdravnik. To bo po njenem mnenju nekoliko razbremenilo preostale tri. "Za zdaj ne bo vpisoval novih pacientov, temveč bo deloval kot nadomestni zdravnik. Informacije o njegovem delovnem času in dostopnosti so na voljo na sprejemu," je še povedala.