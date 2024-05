Tudi Tadej Toš je bil zraven!

OGLAS

Piščančja posebna klobasa Poli letos praznuje častitljiv jubilej – 50 let. Za svoj rojstni dan je Poli prejela novo preobleko, tradicionalno radijsko čestitko, 16 pesmi na pravih vinilkah, in še mnogo več! Z njo letos praznuje tudi Tadej Toš, ki si s Poli poleg rojstnega leta deli tudi rojstni kraj - Ptuj! Zato je popolnoma logično, da so vse 3 videe posneli prav tam.

V vsakem izmed videov so se podali v nostalgično obdobje, ki sta ga Tadej in Poli živela in preživela, ter se na polijevski način spominjali dobrih starih časov. V nostalgijo pa niso zavili samo kreatorji digitalne kampanje, temveč tudi sledilci, ki so v komentarjih pod objavami delili stare slike iz svojih albumov, se spominjali gostih sokov s smetano, video kaset in šolskih sendvičev s Poli klobaso! Tadej in Poli v osemdesetih:

Tadej, Poli in ljubezni v devetdesetih:

Tadej, Poli in Joker Out!: