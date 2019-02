Tudi Triglav draži premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Potem ko smo poročali, da se bo dopolnilno zavarovanje s 1. marcem podražilo pri zavarovalnici Adriatic Slovenica, so danes tudi iz zavarovalnice Triglav sporočili, da spreminjajo premijo.

V pojasnilu so zapisali, da povečan obseg zdravstvenih storitev v letu 2018 in povišanje cen nekaterih zdravstvenih storitev neposredno vpliva tudi na obveznosti iz naslova prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Dodali so, da se tovrstni trendi nadaljujejo in so napovedani tudi za leto 2019. Po podatkih ZZZS so odhodki za zdravstvo v letu 2018 v primerjavi s preteklim letom zrasli za 6,6 odstotka, kar se odraža tudi na povečanih doplačilih iz naslova prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pravijo v Triglavu. Zato bo s 1. marcem za dopolnilno zdravstveno zavarovanje treba odšteti 32,99 evra.

Pri zavarovalnici Adriatic Slovenica bodo morali zavarovanci s 1. marcem za premijo odšteti 31,98 evra.