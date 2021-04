Tudi uradno: Pivčevi je dve nočitvi v hotelu plačala izolska občina

Decembra lani je protikorupcijska komisija spisala ugotovitve o kmetijski ministrici Aleksandri Pivec in njenem družinskem izletniškem turizmu na Obali in Krasu. A te niso bile javne ... Do zdaj, ko je Dnevnik delno uspel s pritožbo informacijski pooblaščenki.

Iz ugotovitev je jasno, da je Občina Izola nočitve v hotelu Marina njenima sinovoma plačala dvakrat.

Prvič v znesku 134 evrov v noči na 1. junij leta 2019, drugič pa v višini 226 evrov za dve nočitvi sredi junija 2020.

Pivčeva se je več čas neprepričljivo zagovarjala. Najprej, da so v sobi spali njeni policijski varnostniki, da sta otroka celo spala pri sorodnikih ... "Druga soba je bila res rezervirana za varnostno službo, ampak zaradi nesporazuma v komunikaciji, ker varnostniki tega niso vedeli, so rezervirali prenočišče na drugi lokaciji, ga tudi plačali in druga soba je zaradi tega ostala prazna," je izjavila avgusta 2020.

A soba ni bila prazna, v njej sta spala prav njena sinova, je ugotovila KPK.

Tudi izolski županDanilo Markočič, kot kaže, ni dal vseh kart na mizo. Lani poleti je namreč na vprašanje, ali je občina Pivčevi in sinovoma plačala tudi nočitve, ko so 2019 obiskali festival oljk, rib in vina, odgovoril: "Ali so bili takrat sinovi ali niso bili, vam povem, da tega podatka ne vem ..."

Danes nobeden od njiju ni stopil pred kamere. Prav tako nista pojasnila, zakaj sta v javnosti govorila drugače, kot je, če sklepamo iz ugotovitev KPK, bilo v resnici. Oba sta zapisala le, da je Pivčeva vse te stroške na koncu plačala sama. Sicer več kot leto dni po prvi nočitvi in več tednov po tem, ko je zgodba prišla v javnost.