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Tudi v Bohinju sprejeli strog režim kratkotrajnega oddajanja stanovanj

Bled , 23. 10. 2026 16.06 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Bohinjsko jezero

Po Bledu in Kranjski Gori so odlok o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem na četrtkovi seji občinskega sveta sprejeli še v Bohinju. Vse tri občine so se odločile za stroge režime oddajanja v stanovanjskih blokih in najmilejše režime na ostalih območjih, z izjemno nekaterih območij v Kranjski Gori.

V vseh treh izrazito turističnih gorenjskih občinah se soočajo s pomanjkanjem in visokimi cenami stanovanj. To je tudi posledica oddajanja stanovanj v turistične namene, ki pa po drugi strani predstavlja pomemben segment turistične ponudbe in možnost dodatnega prihodka za lokalno prebivalstvo.

V Bohinju oddajanje apartmajev, sob in počitniških hišk recimo ustvarja skoraj 30 odstotkov vseh prenočitev. "Pri določanju ustreznega režima je zato treba iskati ravnotežje med gospodarskim pomenom dejavnosti, možnostjo lokalnega vključevanja v turizem ter ohranjanjem zadostnega fonda stanovanj za stalno bivanje," so pojasnili v občinski upravi.

Analiza je pokazala, da pritiski, povezani s kratkotrajnim oddajanjem, niso prostorsko enakomerno razporejeni. Zato so se odločili za prostorsko diferenciran pristop. Na območju večstanovanjskih stavb v Stari Fužini in Bohinjski Bistrici so ohranili predlagano omejitev oddajanja na 30 dni, za preostala območja so določili enotno omejitev 270 dni.

Bohinjsko jezero
Bohinjsko jezero
FOTO: Shutterstock

Osnutek odloka je prvotno predvideval tudi vmesno območje z omejitvijo 180 dni, ki bi zajemalo nekatera območja podeželskih naselij in hiš. Kot je pojasnil bohinjski župan Jože Sodja, pa so po prvi obravnavi gradivo še enkrat preučili in na podlagi konstruktivnih pripomb svetnikov in javnosti presodili, da je za individualne hiše in domačije primernejši milejši režim, zato so tudi tam določili omejitev 270 dni.

Vztrajajo pa na strogem, 30-dnevnem režimu na ožjih območjih z večstanovanjskimi stavbami. "Želimo, da ta območja ostanejo oziroma znova postanejo prostor za prebivanje," je poudaril Sodja. Enakega mišljenja je njegov županski kolega z Bleda, kjer so odlok po skrajšanem postopku sprejeli že septembra in na območju stanovanjskih blokov prav tako odločili za najstrožjo omejitev.

Kot je povedal blejski župan Anton Mežan, prejemajo ogromno pritožb stanovalcev blokov glede turistov. Že sicer zakonsko velja, da če nekdo v bloku želi oddajati stanovanje v kratkotrajni najem, mora pridobiti vsa soglasja sosedov in 75 odstotkov soglasij vseh stanovalcev objekta. Z odlokom o časovni omejitvi pa, kot je dejal župan, dajejo dodaten signal, da so bile te stavbe zgrajene za stanovanja, in ne za turizem.

Drugod v blejski občini lahko sobodajalci kot fizične osebe oddajajo stanovanja največ 180 dni, kot samostojni podjetniki pa največ 270 dni. "Če bi šli na krajše obdobje, bi povzročili še več prometa na cestah, saj bi turisti bivali v sosednjih občinah in se vozili na Bled. Hkrati pa bi tistim, ki imajo vse urejeno za oddajanje, zmanjšali prihodke, ki so za marsikatero družino lahko zelo pomembni," je dejal Mežan.

Za omejitev na 270 dni si je prizadevala tudi skupina kranjskogorskih občinskih svetnikov, na čelu z nekdanjim direktorjem Turizma Kranjska Gora in sedanjim direktorjem Turizma Bled Blažem Vebrom. Na sredini drugi obravnavi odloka je opozoril, da Občina Kranjska Gora s predlagano omejitvijo na 180 dni na nekaterih območjih samostojnim podjetnikom oziroma pravnim osebam prepolavlja obstoječo možnost oddajanja. To pomeni tudi nevarnost izgube delovnih mest.

Kot je ocenil Veber, gre s tem občina proti lastni turistični strategiji, usmerjeni v povečevanje turističnega obiska izven glavne sezone. S tem bo, kot je dodal, ureditev v Kranjski Gori tudi drugačna od Bleda, Bohinja, doline Soče in obalnih turističnih destinacij.

Županja Henrika Zupan je na drugi strani poudarila, da so pri 180-dnevni omejitvi upoštevali zakonsko ureditev sobodajalstva kot dopolnilne dejavnosti, ki ima v kranjskogorski občini dolgoletno tradicijo, hkrati pa zasledovali primerljivo obravnavo oddajanja stanovanj ne glede na pravno obliko izvajalca.

"Cilj ni omejitev turizma in predvsem ne dela naših občanov, ki se ukvarjajo s sobodajalstvom, temveč predvsem ohranjanje stanovanjske funkcije in preprečevanje nadaljnjega povečevanja turistične rabe stanovanj. Želimo namreč, da naša dolina ostane živa. Predlagana ureditev temelji na strokovni presoji sorazmernosti med javnim interesom ohranjanja stanovanjskega fonda ter zasebnimi in gospodarskimi interesi ponudnikov turističnih nastanitev," je ocenila županja.

Občinski svetniki so podprli predlog občine. Kranjskogorski odlok tako ohranja zakonsko določen 60-dnevni režim na območjih z izrazitejšo stanovanjsko funkcijo, na območjih, kjer je posebej predvidena turistična raba, se dovoljeni časovni obseg določa na največ 270 dni, na preostalih območjih pa na največ 180 dni.

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