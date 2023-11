Nabito polni in glasni lokali ter razočaranje nekaterih

Ne le na Danskem, glasno in še bolj množično so naši navijači stiskali pesti za slovensko izbrano nogometno vrsto doma. Lokali, kjer je bila tekma na ogled, so bili nabito polni uspeha željnih navijačev. Tako je bilo v enem izmed ljubljanskih športnih lokalov: živahno, napeto in pestro vse do konca tekme. Navijači so kljub močnim Dancem verjeli v zmago, a bili na koncu nekateri zelo razočarani. Tekmo si je ogledalo tudi veliko turistov, med njimi so bili najbolj srečni seveda Danci. Tudi Francozi so navijali. In kaj pravijo naši navijači pred naslednjo, odločilno tekmo, za uvrstitev na evropsko prvenstvo prihodnje leto?

