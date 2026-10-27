Tudi v Mariboru kaže na drugi krog: na vrhu Greiner in Frangež

Na četrtem mestu je nestrankarski kandidat Andrej Bauman z 9,9 odstotka podpore. Matej Vodopivec (LPR) ima 4,7 odstotka podpore, Igor Jurišič (Stranka mladih - Zeleni Evrope) 2,9 odstotka, Andrej Matvoz (Gibanje Svoboda) 1,7 odstotka in Vincenc Gajser 0,3 odstotka podpore.
Številni Mariborčani sicer manj kot tri tedne pred volitvami še ne vedo, komu bi namenili glas. Anketa, ki so jo opravili s 530 polnoletnimi prebivalci Mestne občine Maribor, je pokazala, da je neodločenih še 24,6 odstotka vprašanih. Še 10,3 odstotka vprašanih je odgovorilo, da ne bi volili nobenega kandidata, se volitev ne bi udeležili, bi oddali prazno oziroma neveljavno glasovnico ali pa odgovora niso želeli podati.
Na vprašanje, katerima dvema kandidatoma občani pripisujejo največ možnosti za uvrstitev v drugi krog, jih je 51,9 odstotka izbralo Bora Greinerja, 30,2 odstotka pa Matevža Frangeža.
Da bo v drugem krogu Bauman, je izbralo 19,5 odstotka anketirancev, za Korenovo pa je glasovalo 19,4 odstotka vprašanih. 26,2 odstotka jih ne ve, katera kandidata imata največ možnosti za drugi krog, dva odstotka pa jih meni, da bodo župana dobili že v prvem krogu 15. novembra.
Kdo bo sedel v mestnem svetu?
Med anketiranci ima največ podpore SDS (17,9 odstotka), sledi SD s 14,2 odstotka in Gibanje Svoboda z 12,9 odstotka podpore. Lista BOR za spet naš MB ima 11,6 odstotka podpore, Levica 5,5 odstotka, lista Bauman. Za Maribor 4,9 odstotka, poroča Večer. Slabih deset odstotkov (9,6 odstotka) še ne ve, za katero listo bodo glasovali.
Mariborčani pri novem županu pričakujejo poštenost in integriteto, razvojno vizijo mesta in sposobnost vodenja, kažejo odgovori na vprašanje, katera lastnost pri prihodnjem županu jim je najpomembnejša. Hkrati si želijo, da bi nov župan najprej reševal in urejal izzive v gospodarstvu in delovna mesta, prometu in parkiranju, dostopnost stanovanj, komunalno infrastrukturo in dostop do zdravstvenih storitev.
Večer je poročal tudi, da sta morala Matevž Frangež in Katja Koren pred začetkom kampanje spremeniti naslov stalnega prebivališča na območju Mestne občine Maribor in kar 82 odstotkom anketirancem se zdi pomembno ali zelo pomembno, da prihodnji župan v resnici živi v Mestni občini Maribor.
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