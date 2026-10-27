Tudi v Mariboru kaže na drugi krog: na vrhu Greiner in Frangež

Na četrtem mestu je nestrankarski kandidat Andrej Bauman z 9,9 odstotka podpore. Matej Vodopivec (LPR) ima 4,7 odstotka podpore, Igor Jurišič (Stranka mladih - Zeleni Evrope) 2,9 odstotka, Andrej Matvoz (Gibanje Svoboda) 1,7 odstotka in Vincenc Gajser 0,3 odstotka podpore. Številni Mariborčani sicer manj kot tri tedne pred volitvami še ne vedo, komu bi namenili glas. Anketa, ki so jo opravili s 530 polnoletnimi prebivalci Mestne občine Maribor, je pokazala, da je neodločenih še 24,6 odstotka vprašanih. Še 10,3 odstotka vprašanih je odgovorilo, da ne bi volili nobenega kandidata, se volitev ne bi udeležili, bi oddali prazno oziroma neveljavno glasovnico ali pa odgovora niso želeli podati.

Matevž Frangež FOTO: Damjan Žibert

Na vprašanje, katerima dvema kandidatoma občani pripisujejo največ možnosti za uvrstitev v drugi krog, jih je 51,9 odstotka izbralo Bora Greinerja, 30,2 odstotka pa Matevža Frangeža. Da bo v drugem krogu Bauman, je izbralo 19,5 odstotka anketirancev, za Korenovo pa je glasovalo 19,4 odstotka vprašanih. 26,2 odstotka jih ne ve, katera kandidata imata največ možnosti za drugi krog, dva odstotka pa jih meni, da bodo župana dobili že v prvem krogu 15. novembra.

Katja Koren FOTO: Bobo

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