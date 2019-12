Tudi v najhladnejših mesecih morate poskrbeti za nego svoje tetovaže

1. Varna in učinkovita nega

Takoj po tetoviranju so tetovirani predeli kože suhi in srbeči, občutek pa je podoben sončnim opeklinam. To je povsem normalna in pričakovana faza zdravljenja in celjenja ranjene povrhnjice. A vseeno ne gre podcenjevati možnosti infekcij in drugih komplikacij, ki se lahko pojavijo ob občutljivem celjenju, zato moramo poskrbeti za varno in učinkovito nego. Poleg težav, ki se lahko pojavijo zaradi vnetja, lahko nepravilno celjenje pusti posledice tudi na videzu tetovaže: barve zbledijo, linije se zabrišejo in ostane nam neestetski zmazek.

2. Vlažite tetovirano kožo

Ključ za ohranjanje mehke in voljne tetovirane kože je redno vlaženje. Za to lahko poskrbite z mazilom Lux-Factor Tattoo Nano Shock, ki bo vašo tetovažo optimalno navlažilo in preprečilo izsušitev kože. Tetovirana koža je namreč bolj nagnjena k prehitremu staranju in gubanju, zato je njena ustrezna hidracija še toliko bolj pomembna.