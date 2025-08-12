Svetli način
Skoraj polovica Slovencev se je lani sončila pri južnih sosedih

Ljubljana, 12. 08. 2025 19.52 | Posodobljeno pred 1 uro

Žiga Bonča
Na plažah brez presenečenj, bi lahko rekli. Hrvaška ostaja najljubša turistična destinacija Slovencev. Sveži podatki statističnega urada kažejo, da se nas je lani v poletnih mesecih kar okoli 43 odstotkov odločilo za dopustovanje na Hrvaškem, 36 odstotkov je poletje preživelo v Sloveniji - okoli 11 jih je bilo v drugih evropskih državah, pet v Bosni in Hercegovini, le redki pa v Italiji in Avstriji.

Največ Slovencev ste na Hrvaškem lahko srečali v istrski županiji, dobrih 27 odstotkov prenočitev ste tam ustvarili, veliko vas je bilo tudi v primorsko-goranski in zadrski županiji, okoli 20 odstotkov prenočitev.

Pri nas pa je bila po številu prenočitev daleč najbolj priljubljena občina Piran, več kot 220.000 prenočitev so našteli v poletnih mesecih. Sledijo, Izola, Ankaran, Brežice, Moravske Toplice.

Makarska rivijera
Makarska rivijera FOTO: AP

Kako pa je z dolžino dopusta? Zaposleni v javnem sektorju ga imajo več kot tisti, ki delajo pri zasebnikih.

Zanimivo, po podatkih Slovenske tiskovne agencije denimo na ljubljanskem kliničnem centru maksimalno število dni odmerjenega dopusta znaša 67 dni, povprečje pa 38 dni, malce manj v mariborskem kliničnem centru. Zaposleni na ministrstvih, ki so odgovorila na povpraševanje, imajo v povprečju na voljo dobrih 30 dni dopusta.

V gospodarstvu pa so števila bolj raznolika. Med podjetji, ki so razkrila podatke, ima najvišje povprečje Eles, tudi tam imajo zaposleni v povprečju na voljo dobrih 30 dni letnega dopusta.

