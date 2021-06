Tudi v planinah bo vsaj na začetku sezone veljala vrsta omejitev

Na pragu je glavni del planinske sezone, v prihodnjih 14 dnevih se bo odprla večina koč. Čeprav se covidna epidemija formalno izteka, pa na PZS opozarjajo, da bodo vsaj v uvodu v sezono tudi v planinah še vedno veljale določene omejitev, denimo za nočitve in strežbo v notranjih prostorih bodo še vedno veljali pogoji PCT. Te bodo lažje sprejemljive in izvedljive tako za oskrbnike koč, ki imajo med drugim težave zaradi rednega testiranja osebja, kot obiskovalce, če jih bodo upoštevali vsi.

Podpredsednik Planinske zveze Slovenije (PZS) Martin Šolar je na današnji novinarski konferenci v Kamniški Bistrici opomnil, da čeprav je biti na zraku in na prostem odlično, ne smemo pozabiti na omejitve, ki nas lahko zaščitijo pred morebitno okužbo z novim koronavirusom. "Ni vse tako odprto kot pred leti in naj drži tudi v hribih doktrina držimo se narazen, razumimo ukrepe ter oskrbnike in upravljavce koč, ki jih morajo izvajati," je dejal.

icon-expand Koče v slovenskem sredogorju so že odprte, v visokogorju pa trenutno redke, a jih bo večina svoja vrata odprla prvi vikend v juliju. FOTO: Uroš Ahačič

Planinstvo je pomemben del turizma, zato vsakoletna svarila niso odveč, je prepričan Šolar. Zato svetuje, da pred odhodom v gore vedno preverimo razmere, opremo, ki jo seveda moramo znati uporabljati, in se vprašamo, ali smo dovolj dobro psihofizično pripravljeni za planinsko turo. Opozoril je tudi na pomen varovanja narave v okolju, ki je težje dostopno: "Smo gostje. Vstopamo v dnevno sobo gorskega sveta in zavedajmo se, da smo prišli na obisk v dnevno sobo in se v skladu s tem obnašajmo."

Zanimanje za slovensko planinsko pot se je podvojilo Obdobje covidne pandemije je poskrbelo, da so slovenske gore postale še bolj priljubljene, je ocenil generalni sekretar PZS Damjan Omerzu. Po njegovih besedah se je zanimanje za slovensko planinsko pot podvojilo, velik interes pa na PZS pričakujejo tudi letos. A z večjim obiskom raste tudi obseg nalog in izzivov, je izpostavil: "Spoštujmo omejitve. Za strežbo v notranjih prostorih in za koriščenje nočitev bodo še vedno veljali pogoji PCT - preboleli, cepljeni, testirani." Ob tem je še opozoril tudi na težave, ki jih imajo oskrbniki in upravljavci koč zaradi rednega testiranja osebja, zato so na državo že naslovili pobudo za uvedbo izjem.

icon-expand Koča pri Triglavskih jezerih FOTO: Maja Korošec

Visokogorske koče se odpirajo prvi konec tedna v juliju Na PZS so pojasnili, da so koče v slovenskem sredogorju že odprte, v visokogorju pa trenutno redke, a jih bo večina svoja vrata odprla ob prazničnem vikendu oziroma v prvem koncu tedna v juliju. Na PZS sicer redno izvajajo tudi vse aktivnosti za varno in ekološko obiskovanje gora. Glede na nezgode v zadnjih letih (Koča na Okrešlju, Mozirska koča, Koča na Osankarici, Koča na Korošici) pa vse več časa namenjajo tudi požarni varnosti v planinskih kočah, kjer skušajo spremembe doseči predvsem s seminarji za upravljavce koč.

icon-expand Požar je skoraj popolnoma uničil Frischaufov dom na Okrešlju leta 2019. FOTO: Planinska zveza Slovenije, Rock Ošep

Na ministrstvu za gospodarstvo pa so dosegli tudi, da lahko pridejo prek razpisov do sredstev za izboljšanje požarne varnosti koč. Ključne so menjave zastarelih napeljav in dimnikov, ki so glavni vir izbruha požara. Na majski razpis se je prijavilo 25 koč. Številne koče pa se bodo verjetno prijavile predvidoma jeseni.