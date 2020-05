Tudi v prvih dneh junija bo vreme 'aprilsko'

V ponedeljek se že začenja junij, skupaj z njim pa tudi meteorološko poletje, a vreme je na prvi pogled še vedno precej aprilsko. Vsak dan se namreč srečujemo z možnostjo nastanka krajevnih ploh in neviht in tako bo, kot vse kaže, ostalo še vse do desetega junija.

Poleg popoldanske spremenljivosti nas v teh dneh spremljajo tudi hladna jutra. Temperature so se marsikje na Notranjskem, Kočevskem, Koroškem in Gorenjskem že tretjo noč zapored spustile pod 5 stopinj Celzija. V Iskrbi pri Kočevju in Logatcu sta bili po podatkih Arsa ob šesti uri zjutraj le dve stopinji Celzija, še hladneje je bilo v Babnem Polju, kjer se je živo srebro spustilo do ničle. Tako nizke jutranje temperature so za okoli 5 stopinj Celzija nižje od pričakovanih za ta čas.

icon-expand Vreme se še vsaj do desetega junija še ne bo ustalilo. FOTO: Stanka Rečnik

Kaj v zadnjih dneh povzroča nestabilnost ozračja? Plohe in nevihte so posledica zamika med segrevanjem spodnjih in zgornjih plasti ozračja, ki ga povzročata višinski vrtinec hladnega zraka in močno majsko sonce. Če je bilo včeraj zgodaj zjutraj na nadmorski višini 5500 metrov okoli –15, pa se je popoldne ohladilo na –20 stopinj Celzija. Nasprotno se je po nižinah od jutra precej ogrelo, kar je ustvarilo razliko več kot 40 stopinj Celzija. Tudi v prihodnjih dneh bo v višinah še vztrajal hladen in vlažen zrak, ki bo preprečeval, da bi se vreme za dalj časa ustalilo. Kot vse kaže, bo tako ostalo še vsaj do desetega junija. Povsem drugače je bilo v tem času leta 2008, ko smo že imeli prvi vročinski val. V najbolj vročih krajih na vzhodu Slovenije se je 27. maja ogrelo celo do 34 stopinj Celzija. Podrobnejša vremenska napoved za Slovenijo Danes bo na nebu več sivine kot modrine, bolj sončno bo le na Primorskem. Skozi ves dan bodo nastajale kratkotrajne krajevne padavine, ki bodo pogostejše popoldne, ko bo možna tudi kakšna nevihta. Za konec maja bo razmeroma hladno, občutek svežine pa bo še dodatno stopnjeval zmeren severni veter. V večjem delu Slovenije bomo popoldne izmerili od 17 do 20 stopinj Celzija, v alpskih dolinah bo le 15 stopinj Celzija. Precej topleje bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 23 stopinj Celzija.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV