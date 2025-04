Tudi v Sloveniji dan žalovanja, zastave spuščene na pol droga

Vlada je ob smrti papeža Frančiška , ki je po 12 letih na čelu katoliške cerkve umrl na velikonočni ponedeljek, star 88 let, izrazila spoštovanje do njegovega izjemnega prispevka k svetovni skupnosti. " Obdobje njegovega pontifikata je bilo zaznamovano z vztrajnim prizadevanjem za svetovni mir, spodbujanjem socialne pravičnosti in uveljavljanjem enakosti med ljudmi, " so zapisali v sporočilu za javnost po dopisni seji vlade.

Poudarili so še, da je papež Frančišek s svojo skromnostjo, odprtostjo in zavezanostjo pomoči revnim in odrinjenim pustil neizbrisen pečat. Poudarjal je pomen varovanja okolja in človekovega dostojanstva ter s tem postavljal zgled voditelja, ki presega meje religij, kultur in narodov, so dodali.