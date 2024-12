Tudi v Sloveniji poostrena varnost med prazničnim dogajanjem

Še nekaj dni je ostalo do novega leta in do najdaljše noči v letu. Praznična evforija se stopnjuje, tudi s številnimi dogodki na prostem, prazničnimi sejmi, koncerti, ki jih ljudje množično obiskujejo. Zato so večja tudi varnostna tveganja. Več policistov je že od začetka decembra tudi na ulicah večjih slovenskih mest, predvsem v prestolnici, kjer je prazničnih dogodkov vsak dan veliko. Policisti so pozorni na vse kršitve, ob večjih prireditvah pa ljubljanskim policistom pomagajo za varnost skrbeti tudi policisti iz drugih uprav, policisti konjeniki, vodniki službenih psov in pripadniki posebnih policijskih enot.