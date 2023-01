Tudi v Sloveniji potrdili primere podrazličic koronavirusa XBB

Glede na zadnje dostopne podatke, objavljene na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), so v Sloveniji od 10. do 28. decembra lani skupaj potrdili šest primerov podrazličic koronavirusa XBB. Od tega so potrdili po dva primera podrazličic XBB.2 in XBB.1 ter en primer podrazličice XBB.3 in XBB.1.5. Pred tem so v obdobju od 25. novembra do 9. decembra 2022 potrdili en primer podrazličice XBB.3.