Tudi v Sloveniji zaznali sum kaznivega dejanja v povezavi s porodom doma

Kot smo poročali v oddaji 24UR v rubriki Vizita, sta se v zadnji polovici leta, ko je zaradi epidemije porod doma prepovedan, v Sloveniji zgodila dva urgentna prevoza novorojenčkov, ki sta bila rojena doma. Oba so v intenzivno enoto prepeljali zaradi zapletov, vsaj eden bo imel zelo hude posledice. Porod doma postaja vse bolj priljubljen, a je lahko tudi nevaren. Čeprav ga vse stanovske organizacije odsvetujejo, so leta 2018 pripravili strokovne usmeritve za porod doma, ki bi ga morale pri nas voditi registrirane babice.

Spomnimo, da je v začetku februarja na Hrvaškem pri porodu doma umrl novorojenček – kljub interventnemu prevozu v porodnišnico in oživljanju med potjo ga niso mogli rešiti. Da se porodi doma in tudi zapleti ob tem ne dogajajo samo v tujini, ampak tudi pri nas, pa so nam potrdili na Ministrstvu za zdravje (MZ).

Na vprašanje, koliko prijav zapletov pri porodu doma so prejeli zadnje leto in kakšne so posledice, so na MZ odgovorili, da "MZ podatkov o številu porodov doma ali zapletov pri porodih doma posebej ne vodi". "Podatke o številu porodov doma spremlja NIJZ. MZ pa spremlja opozorilne nevarne dogodke (OND), med katerimi ni porodov doma."

Vendar pa so navedli, da so lanskega maja po sistemu OND prejeli eno prijavo zapletov pri porodu doma, "ki jo je zdravstveni dom poslal po lastni odločitvi". Razložijo, da je ekipa nujne medicinske pomoči prejela klic za nujno intervencijo, ker je "pri porodu doma prišlo do slabega izida za novorojenca". Tega so po posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči prepeljali v bolnišnico.

"Za oskrbo porodnice je bil aktiviran zdravstveni dom. Zdravstveni dom je sicer v zvezi z dogodkom naznanil sum storitve kaznivega dejanja pristojnemu okrožnemu državnemu tožilcu. Ministrstvo za zdravje je o primeru opozorilo tudi Zdravstveni inšpektorat."