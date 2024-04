Tudi v Središču ob Dravi Poklukarja pričakali protestniki: 'Središča ne damo'

Stališč glede azilnega doma z županom in občani niso zbližali, je dejal Poklukar, ki je bil sicer s pogovori zadovoljen. Glede časovnice, kdaj naj bi ob mejnem prehodu Središče ob Dravi začeli nameščati kontejnerje za potrebe azila, ni želel govoriti. "Postopki v tem trenutku potekajo, za to je pristojen urad za oskrbo in integracijo migrantov. Jaz sem pristojen za red v državi in poudarjam, da bo slovenska Policija varnost zagotovila," je dodal.