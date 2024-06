Tudi v tujini in po pošti zmagala SDS

Državna volilna komisija (DVK) in okrajne volilne komisije so namreč v tednih po glasovanju ugotavljale še izid glasovanja volivcev iz tujine in po pošti iz Slovenije. Po pošti iz Slovenije je glasovnico oddalo 1714 volivcev, od tega je bilo 1621 glasovnic veljavnih in 93 neveljavnih.

Tudi volivci po pošti so največ glasov namenili kandidatni listi SDS, in sicer 497 glasov. Sledijo Gibanje Svoboda (349 glasov), SD (189 glasov), NSi (167 glasov), Vesna (108 glasov), skupna lista DeSUS in Dobre države (97 glasov), Levica (68 glasov), Zeleni (40 glasov) Resni.ca (35 glasov) in Nič od tega (19 glasov).

Največ preferenčnih glasov po pošti iz Slovenije je prejela Romana Tomc (SDS), in sicer 162, s 115 preferenčnimi glasovi ji sledi Irena Joveva (Svoboda). Po številu prejetih preferenčnih glasov po pošti iz Slovenije so v prvi peterici še Zala Tomašič (SDS) s 108 preferenčnimi glasovi, Vladimir Prebilič (Vesna) s 75 preferenčnimi glasovi, Matjaž Nemec (SD) s 73 preferenčnimi glasovi in Milan Zver (SDS) z 71 preferenčnimi glasovi.

Tudi glasovi volivcev iz tujine izida volitev niso spremenili. Volivci na diplomatsko-konzularnih predstavništvih in po pošti so skupaj oddali 3414 glasov, od tega je bilo 3089 veljavnih in 325 neveljavnih.

Največ glasov je tudi iz tujine dobila lista SDS, in sicer 661. Po številu prejetih glasov iz tujine ji sledijo Gibanje Svoboda (569 glasov), SD (390 glasov), Levica (385 glasov), Vesna (334 glasov), NSi (247 glasov), SLS (170 glasov), Resni.ca (139 glasov), Zeleni (114 glasov), skupna lista DeSUS in Dobra država (59 glasov) in Nič od tega (22 glasov).

Ob tem je največ preferenčnih glasov iz tujine dobil Prebilič, in sicer 182 glasov. Med tistimi, ki so dobili najvišje število preferenčnih glasov so še Nemec s 165 preferenčnimi glasovi, Nataša Sukič (Levica) s 135 preferenčnimi glasovi in Peter Gregorčič (SLS) s 134 preferenčnimi glasovi. Na listi največje opozicijske stranke SDS je največ preferenčnih glasov dobila Tomašič, in sicer 61, na listi največje vladne stranke Gibanje Svoboda pa Marjan Šarec, in sicer 31.

Po neuradnih končnih izidih evropskih volitev so bili tako v Evropski parlament z liste SDS izvoljeni Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič, z liste Gibanja Svoboda Irena Joveva in Marjan Šarec, z liste Vesne Vladimir Prebilič, z liste SD Matjaž Nemec in z liste NSi Matej Tonin.

Končne izide volitev bo DVK ugotovila in potrdila predvidoma na četrtkovi seji. Ko bodo izidi uradni, bo moral izvolitev evropskih poslancev potrditi še državni zbor.

STA objavlja tabelo s končnimi podatki o tem, koliko mandatov v Evropskem parlamentu so osvojile posamezne stranke oz. liste, ter številom in deležem glasov, ki so jim jih zaupali volivci.