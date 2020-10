Tudi vam nošenje standardnih mask otežuje življenje?

Maske so že nekaj časa naše zveste spremljevalke in glede na trenutne razmere, ko se situacija slabša iz dneva v dan, nič ne kaže, da jih bomo lahko kmalu pospravili. V tem času se je že vsak izmed nas soočil z neudobnimi maskami in maskami pod katerimi je dihanje izjemno oteženo. Poleg tega, da je pomembno, da nam maska nudi ustrezno zaščito in preprečuje širjenje okužb, je potrebno razmisliti tudi o drugih lasnosti mask, ki nam bodo olajšale vsakodneve aktivnosti ob sami uporabi. Zakaj bi se sprijaznili s tem, da nas maska stiska in reže po nosnem predelu, hkrati zaradi maske komaj lovimo sapo?

icon-expand Obrazne maske FOTO: Arhiv ponudnika

Si želite masko, pod katero bo dihanje enostavno in s katero boste bistveno lažje opravljali vsakodnevna opravila? Rešitev: maska z ventilom Ena izmed mask, ki se je v številnih državah po svetu izkazala kot odlična izbira, je higienska maska z ventilom KN95. Zaradi posebnega 5-slojnega oblazinjenega materiala in vgrajenega ventila je izjemno udobna za nošenje, saj se pod njo nabira precej manj vročine kot pri drugih modelih, ki popolnoma zaprejo dovod zraka. Vgrajena žička in oblazinjen prožen nosni lok omogočata individualno prilagajanje in ustrezno zatesnjenost.

icon-expand Obrazne maske FOTO: Arhiv ponudnika

Kako deluje ventil? Ventil je sestavljen iz trdnega zunanjega ogrodja, ki s pomočjo zračnika poskrbi za prost pretok zraka. V notranjosti je skrita plast filtra, ki se odpre le pri izdihu, pri vdihu pa nudi ustrezno zaščito. Ventil je v masko vgrajen na najbolj optimalnem predelu izdiha, zato se v notranjosti nabira precej manj izdihanega, vročega zraka. Učinkovitost je s pomočjo infrardeče kamere nazorno prikazana na spodnji sliki.

icon-expand Obrazne maske FOTO: Arhiv ponudnika

Podrobnosti najdete tukaj. Prilagodimo se novim razmeram! Pri običajnih modelih se temperatura telesa na predelu nošenja maske povečuje bistveno bolj, to pa ima lahko številne negativne učinke na naše telo. To je potrdila tudi Oxfordova raziskava Protective Facemask Impact on Human Thermoregulation (vir: https://academic.oup.com/annweh/article/56/1/102/166254).

icon-expand Obrazne maske FOTO: Arhiv ponudnika

Ampak kot vedno se je tudi na področju proizvodnje mask našla ustrezna rešitev! Ustrezna zaščita in udobno nošenje! Pet učinkovitih filtrirnih slojev poskrbi za ustrezno zaščito in hkrati preprečuje vnašanje kapljic sline ali nosnih izločkov v okolje. Prvi sloj skrbi za filtracijo večjih delcev, sredinski trije sloji in zunanji sloj pa za manjše delce. Izvrstna zaščita s 5 filtrirnimi sloji in ventil za nemoteno dihanje sta bistveni komponenti te maske, ki zagotavljata, da se boste tudi ob nošenju maske počutili sveži, sproščeni in varni.

icon-expand Obrazne maske FOTO: Arhiv ponudnika

Pozor! Bodimo pametni in previdni! Kot se je pokazalo že ob prvem valu epidemije, so se kot eno najmočnejših orožij v boju s pandemijo izkazale maske. Pomembno je, da do prihoda dolgoročnejše rešitve upoštevamo navodila pristojnih organizacij. Res je, da se nošenje mask v zaprtih prostorih za daljše časovno obdobje preprosto zdi nemogoče, a obstaja rešitev, s katero boste dobesedno lažje zadihali!

icon-expand Obrazne maske FOTO: Arhiv ponudnika

Zakaj je higienska maska KN95 prava rešitev? - Olajša dihanje - Zmanjša potenje - Zaščita pred zunanjimi vplivi - Je izdelana iz 5 filtrirnih slojev -Je pralna - Se popolnoma prilega obrazu - Je izjemno udobna za nošenje - Omogoča kvalitetno zatesnitev Velikokrat je slišati, da je dihanje pod masko včasih nemogoče! Da se očala pod masko neprestano rosijo! Da je potenje v trgovini do trikrat bolj intenzivno! Odzivi ne presenečajo, saj je opaziti, da večina ljudi uporablja maske, ki popolnoma zaprejo obraz, hkrati pa filtracija ne deluje, kot bi morala. Rešitev se skriva v maski z ventilom, pri kateri je predel nosu dodatno oblazinjen, prožna in koži prijazna notranja plast pa zagotavlja popolno udobje. Dodatno se lahko o pravilni izbiri maske poučite tukaj. Rešitev za bolj udobno življenje v korona svetu!

icon-expand Obrazne maske FOTO: Arhiv ponudnika