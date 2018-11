Naj bo tudi za vašega otroka udobno, kvalitetno in zabavno v prehodnih jesenskih dneh!

Eno izmed podjetij, ki je utrlo svojo unikatno pot na trgu ter s svojo zgodbo in kakovostjo očaralo tudi številne zveznike, kot so Heidi Klum, Sarah Jassica Parker, Jessica Alba, Gwen Stefani, John Travolta, Katie Holmes, Matt Damon, Halle Berry in številni drugi, je Stephen Joseph . Njihovi ekskluzivni izdelki so odslej na voljo tudi v Slovenijipo izjemno dostopnih cenah.

Uspešna zgodba, rojena iz domače ustvarjalnice

Ustanoviteljica podjetja in idejni vodja Alexandra Buckley je začela oblikovati in ustvarjati okvirje, da bi dodatno zaslužila nekaj denarja za božič. Njeni izdelki so praktično čez noč postali zelo priljubljeni. Zapustila je službo in ustanovila kreativno podjetje Stephen Joseph, katerega poslanstvo je ustvarjati unikatne, čudovite in zabavne izdelke, ki osrečujejo družine z njihovo uporabnostjo in kakovostjo.

Dežni program