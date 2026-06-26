Tudi veterinarska zbornica ob vročinskem valu poziva k skrbi za živali

"Zadostne količine zdravstveno ustrezne vode, možnost umika živali v senco in dejstvo, da nikoli ne puščate živali v zaprtem parkiranem vozilu, so priporočila za ravnanje z živalmi ob visokih poletnih temperaturah," so v zbornici zapisali v sporočilu za javnost.

Sprehode in druge fizične aktivnosti naj se omeji na jutranje in večerne ure.

Če je le mogoče, naj se lastniki poleg tega s hišnimi ljubljenčki ne odpravljajo na potovanje v času najvišjih dnevnih temperatur. Če se bodo na pot kljub temu odpravili, v zbornici priporočajo več krajših postankov. Med temi postanki naj se živalim ponudi svežo pitno vodo in po potrebi zagotovi kratek sprehod.