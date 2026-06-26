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Slovenija

Tudi veterinarska zbornica ob vročinskem valu poziva k skrbi za živali

Ljubljana, 26. 06. 2026 18.08 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
V vročih dneh ne pozabite na živali.

Tudi v Veterinarski zbornici Slovenije ob vročinskem valu, ki je v teh dneh zajel Slovenijo, lastnike živali pozivajo k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Med drugim naj živalim zagotovijo zadostno količino vode in možnost umika v senco.

"Zadostne količine zdravstveno ustrezne vode, možnost umika živali v senco in dejstvo, da nikoli ne puščate živali v zaprtem parkiranem vozilu, so priporočila za ravnanje z živalmi ob visokih poletnih temperaturah," so v zbornici zapisali v sporočilu za javnost.

Sprehode in druge fizične aktivnosti naj se omeji na jutranje in večerne ure.

Če je le mogoče, naj se lastniki poleg tega s hišnimi ljubljenčki ne odpravljajo na potovanje v času najvišjih dnevnih temperatur. Če se bodo na pot kljub temu odpravili, v zbornici priporočajo več krajših postankov. Med temi postanki naj se živalim ponudi svežo pitno vodo in po potrebi zagotovi kratek sprehod.

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