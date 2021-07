Tudi vi jih lahko naredite: Brezhibno okrašene torte, ki jemljejo dih

V tem setu najdeš pripomočke za izdelavo vrtnic in obdelavo fondant mase, vrečke za okraševanje, nastavke za okrasitev, lopatice, stojala za torte in še mnogo drugih dodatkov.

Poslovi se od tradicionalnega načina dekoriranja in nepraktičnega slaščičarskega pribora. Končno se je pri nas pojavil ultimativni set za okrasitev tort in drugih sladic, ki je zasenčil vse ostale. Gre za set MrCakesie , ki s 137 različnimi orodji predstavlja pravi rudnik zlata uporabnih slaščičarskih dodatkov.

Vrhunska kakovost za več let uporabe

Vsi deli tega seta so narejeni po najnovejših standardih in iz najkakovostnejših materialov. Odporni so na rjo, se ne nalezejo vonjav in ne zadržujejo ostankov. So popolnoma ekološki in ne vplivajo na okus sladic.

So enostavni in praktični za vzdrževanje, zato ti bodo služili dolga leta, če le malo poskrbiš zanje.