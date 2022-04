Tudi višje sodišče banki Sparkasse naložilo upoštevanje negativnih obresti

Zveza potrošnikov je v leta 2017 vloženi tožbi zahtevala, naj se ugotovi, da banka z uporabo evriborja v vrednosti nič odstotkov namesto dejanske negativne vrednosti krši obligacijski zakonik in zakon o varstvu potrošnikov. Okrožno sodišče v Ljubljani je lani tem zahtevam pritrdilo, a se je banka pritožila, zdaj pa je višje sodišče njeno pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, so danes sporočili z ZPS.

Banka je sodbo dolžna izvršiti, ZPS pa jo je danes še pozvala, naj pravilno obračuna pogodbeno obrestno mero tudi za nazaj. "Pričakujemo, da bo banka Sparkasse izpolnila sodbo in nemudoma prenehala s sporno prakso," je v sporočilu za javnost zapisala predsednica ZPS Breda Kutin.

V ZPS pričakujejo, da bodo v Sparkasse spoštovali ugotovitev sodišča, da je takšno obračunavanje evriborja nezakonito, in da bodo vsem svojim kreditojemalcem pravilno obračunali pogodbeno obrestno mero za celotno obdobje, torej tudi za obdobje pred pravnomočnostjo sodbe. Kreditojemalcem, ki so kredit že odplačali, pa naj vrnejo preplačilo.

Banka je to nezakonito prakso izvajala od leta 2015, ko je vrednost evriborja postala negativna. V skladu z odločitvijo višjega sodišča tega ne sme več početi pri tistih pogodbah, ki ne vsebujejo pogodbenega določila, po katerem se negativna vrednost evriborja obračuna v višini nič odstotkov.