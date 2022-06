Tudi z okvaro vida lahko spremeniš svet na bolje

Okvara ali izguba vida imata lahko uničujoče posledice za življenje, saj lahko otežita tudi najpreprostejša opravila, kot so hoja, vožnja in hranjenje, kar vpliva na dobro počutje, socialno vključenost in kakovost življenja.

Po oceni Zveze društev slepih in slabovidnih ima v Sloveniji večje okvare vida kar od 30.000 do 40.000 oseb, hude okvare pa med 8.000 in 10.000. Velikokrat imajo težave z dostopom do storitev, pa tudi s predsodki, ki so posledica napačnega razumevanja njihovega stanja in sposobnosti.

Kljub številnim izzivom je veliko zgodb o upanju, pogumu in zmagi.

Kako je torej živeti s slabovidnostjo, kakšni so občutki in s kakšnimi izkušnjami se soočajo?

Kampanja Change Makers

V Roche želimo s kampanjo Change Makers (Ustvarjalci sprememb) povečati ozaveščenost o tem, kako izguba vida vpliva na vsakdanje življenje posameznika.

Cilj naše kampanje je širši skupnosti in skupnosti slepih in slabovidnih predstaviti izkušnje in izzive slepih in slabovidnih. Prav tako želimo poudariti, da je treba zanje storiti več.

Osredotočili se bomo na posameznike, ki so gonilna sila napredka na tem področju in sprožajo pozitivne spremembe.

To so ljudje z okvaro ali izgubo vida in njihovi bližnji, znanstveniki in raziskovalci, oftalmologi, zagovorniki pacientovih pravic, regulatorni organi in vsi drugi, ki si prizadevajo za pozitivne spremembe v življenju oseb z okvaro vida.

S kampanjo želimo oblikovati prostor za solidarnost, deljenje izkušenj in pogovor o zdravju oči, zato bomo v naslednjih mesecih v sodelovanju z Zvezo društev slepih in slabovidnih in Zvezo društev diabetikov Slovenije predstavili tudi izkušnje in dela slovenskih umetnic in umetnikov.