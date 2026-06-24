Tudi za dele Slovenije prižgan rdeči alarm

Sončno in vroče bo seveda tudi danes in jutri. Predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht, predvsem v zahodni polovici države. Kopaste oblačnosti bo manj proti vzhodu.
Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija.
Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija.
Priporočajo zadrževanje v senci sredi dneva in popoldne. Hkrati odsvetujejo velike fizične napore. Svetujejo še uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočine. "Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite," so še dodali na Arsu.
Rdeča barva tudi na Jadranu
Tudi hrvaški vremenoslovci so posodobili stopnje opozorila zaradi vročinskega vala, ki lahko vpliva na zdravje. Za območje Splita, Dubrovnika in Reke, ki vključuje tudi Istro, kjer bodo takrat dopustovali tudi številni Slovenci, v petek in soboto velja rdeče opozorilo, kar pomeni, da je vreme izjemno nevarno. (Pre)vroče bodo tudi noči.
Evropo je zajel eden najintenzivnejših vročinskih valov v zadnjih letih. Medtem ko so v Franciji zabeležili najbolj vroč dan v zgodovini meritev, se Združeno kraljestvo pripravlja na temperature do 40 stopinj Celzija. V Italiji je za sredo razglašen rdeči alarm v 16 mestih, vročina pa se iz zahodne Evrope postopoma širi proti vzhodu.
Zdravstvene službe po vsej Evropi prebivalce pozivajo, naj se izogibajo daljšemu zadrževanju na soncu, pijejo dovolj tekočine in posebno pozornost namenijo starejšim, otrokom ter kroničnim bolnikom.
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