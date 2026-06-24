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Slovenija

Tudi za dele Slovenije prižgan rdeči alarm

Ljubljana, 24. 06. 2026 12.13 pred 36 minutami 2 min branja 3

Avtor:
T.H.
Rdeč alarm

Peklenska vročina, ki je Evropo vklenila v neizprosen primež, ne popušča. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso), kjer so za soboto za jugozahodno Slovenijo prižgali rdeče opozorilo, ki je za nedeljo v veljavi tudi za osrednjo Slovenijo. Preostanek države je obarvan oranžno.

Sončno in vroče bo seveda tudi danes in jutri. Predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht, predvsem v zahodni polovici države. Kopaste oblačnosti bo manj proti vzhodu.

Nedeljski rdeči alarm
Nedeljski rdeči alarm
FOTO: Arso

Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija.

Priporočajo zadrževanje v senci sredi dneva in popoldne. Hkrati odsvetujejo velike fizične napore. Svetujejo še uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočine. "Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite," so še dodali na Arsu.

Rdeča barva tudi na Jadranu

Tudi hrvaški vremenoslovci so posodobili stopnje opozorila zaradi vročinskega vala, ki lahko vpliva na zdravje. Za območje Splita, Dubrovnika in Reke, ki vključuje tudi Istro, kjer bodo takrat dopustovali tudi številni Slovenci, v petek in soboto velja rdeče opozorilo, kar pomeni, da je vreme izjemno nevarno. (Pre)vroče bodo tudi noči.

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Evropo je zajel eden najintenzivnejših vročinskih valov v zadnjih letih. Medtem ko so v Franciji zabeležili najbolj vroč dan v zgodovini meritev, se Združeno kraljestvo pripravlja na temperature do 40 stopinj Celzija. V Italiji je za sredo razglašen rdeči alarm v 16 mestih, vročina pa se iz zahodne Evrope postopoma širi proti vzhodu.

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Zdravstvene službe po vsej Evropi prebivalce pozivajo, naj se izogibajo daljšemu zadrževanju na soncu, pijejo dovolj tekočine in posebno pozornost namenijo starejšim, otrokom ter kroničnim bolnikom.

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KOMENTARJI3

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Tomvojo
24. 06. 2026 13.00
Toliko pametovanja o koliko BDP naj gre za vojsko je moj predlog sledeč: začnite proizvajat drone ki v prvi vrsti služijo za preprečevanje toče z možno predelavo za uporabo v morebitni obrambi države, z upravljanjem naj se pa vojska ukvarja, tri muhe na en mah. Točenosni oblaki jim bodo priročne tarče za trening.
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0 0
4krogci
24. 06. 2026 12.59
Kot v pecici??? Cigavi??? Pr nas se pecica sopa na 250+ stopinj ne pa na 30!
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+1
1 0
duhccc
24. 06. 2026 12.51
nic drugega segreva se pa dost bol k ucasih zaradi raznih klim k jih je cedalje vec in podiranja gozdov in cedal vec asfaltnih in betonskih povrsin in raznih soncnih panelov....
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+2
2 0
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