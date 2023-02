Tudi zaposleni na Fursu s svojimi zahtevami glede plač

Zahteve uslužbencev Finančne uprave RS (Furs) je na seji 17. januarja oblikovala konferenca sindikata Durs, ki deluje v okviru Sindikata državnih organov Slovenije. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, si želijo dialoga, aktivnega sodelovanja in poštene izmenjave mnenj in informacij. Tako bi najlažje in v obojestransko korist zagotovili uveljavitev svojih in skupnih interesov, so zapisali ter dodali: "Upamo, da nam tega ne bo treba zagotavljati drugače. Znamo strniti vrste, pokazati zobe in dokazati, da se zmoremo tudi upreti."

Zahteve so naslovili na ministrstvo za finance in vlado. Kot so zapisali, si želijo aktivne udeležbe predstavnikov Fursa pri načrtovanju sistema plač. Ko bo predlog novega plačnega sistema objavljen in bodo stekla usklajevanja, naj pri tem sodelujeta vsaj dva predstavnika konference sindikata Durs, ki bosta zastopala skoraj 4000 zaposlenih na Fursu.