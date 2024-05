Tudi župani na Ustavno sodišče, zahtevajo višje plače

V skupnosti sicer menijo, da je zakonodajalec župane in podžupane postavil v neenak položaj s funkcionarji sodne, izvršilne in zakonodajne veje oblasti in s tem nedopustno posegel v pravico svobodnega opravljanja funkcije.

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil podpredsednik skupnosti, novomeški župan Gregor Macedoni , si želijo, da se celovito pogleda položaj funkcionarjev v lokalnih samoupravi, tako v slovenski ustavni ureditvi kot tudi v odnosu do evropske ureditve lokalne samouprave. Ustavna presoja se po njegovih besedah nanaša tudi na opredelitev avtonomije lokalne samouprave, ali je ta v odnosu do drugih vej oblasti na državni ravni avtonomna.

Skupnost občin Slovenije je namreč danes na Ustavno sodišče vložila zahtevo za ustavno presojo zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zakona o lokalni samoupravi v delih, ki se nanašajo na plače županj in županov ter podžupanj in podžupanov.

Med argumenti za zahtevo za oceno ustavnosti navajajo, da morajo biti dohodki županov in podžupanov v skladu z dostojanstvom funkcije in ustrezati vlogi župana in podžupana ter njunim nalogam in odgovornostim. Župan oz. podžupan, katerega dohodki ne dosegajo primerne višine za zadovoljevanje njegovih osebnih oz. družinskih potreb, pa je tudi bolj izpostavljen različnim (političnim) pritiskom in koruptivnosti, so zapisali,

Opozarjajo, da za župane in podžupane še vedno veljajo plačni razredi, kot so bili določeni leta 2008. Uvrščeni so v razponu od 32. do 59. plačnega razreda, v letu 2023 je bila mediana 52. plačni razred za župane in 46. plačni razred za podžupane. Podžupani občin z manj kot 2000 prebivalci tako po njihovih navedbah dobijo od 1552 do 1964 evrov bruto mesečne plače, kar je, kot so izpostavili, manj kot povprečni zaposleni v javnem sektorju.

Da smo priča precejšnjim nesorazmerjem, "ki niso normalna," po Macedonijevih besedah kaže tudi vladni predlog v okviru usklajevanj plačne reforme, ki je prejšnji teden neuradno prišel v javnost in po katerem bi se županom plače dvignile med 40 in 45 odstotki.

Ali bi bil takšen dvig ustrezen, se Macedoni danes še ni želel opredeliti. O tem bo po njegovih besedah mogoče govoriti, ko bo na mizi celovit predlog in bo jasno, kako bo ovrednotena celovita odgovornost županov, tudi "morda kakšna plačila dodatnih elementov odgovornosti, ki so prisotni pri opravljanju županskih funkcij".