Trije migranti, ki so napadli Belokranjca, niso več v Centru za tujce

V začetku maja 2019 je takrat 79-letni Miroslav Moravec delal v vinogradu v vasi Mali Nerajec v Beli krajini, ko ga je ugrabila trojica prebežnikov. Z vrvjo so mu zvezali roke, ga stlačili v prtljažnik, nato pa so se več ur vozili – najprej na Hrvaško, nato nazaj v Slovenijo, nato pa proti Italiji. Na koncu so Belokranjca izpustili v bližini Sežane, sami pa so zapustili vozili ter nadaljevali pot čez italijansko mejo kar peš. Tam pa so jih prijeli italijanski varnostni organi in jih vrnili nazaj v Slovenijo.

Avgusta istega leta sta bila nato Alžirec in Maročan obsojena na eno leto in devet mesecev zaporne kazni zaradi ugrabitve tedaj 79-let starega Belokranjca. Novomeško sodišče je obenem določilo, da se mora oba po prestani zaporni kazni izgnati iz države za pet let. Krivdo sta na sodišču priznala, se opravičila Belokranjcu ter dejala, da dejanje obžalujeta. Zaradi dolge in težavne poti v Evropo sta imela psihične težave, sta zatrjevala. V Evropo sta se odpravila zaradi želje po delu in študiju. Postopek zoper tretjega vpletenega v ugrabitev se je zavlekel, saj je trdil, da je bil v času storitve kaznivega dejanja mladoleten.

Ugrabljeni Belokranjec od države zahteva odškodnino v višini 45.500 evrov, njegov odvetnik je po predčasni izpustitvi iz zapora za nas dejal, da se njegov klient zdaj v silnem strahu pred povračilnimi ukrepi. "Bal se je, da bodo ti ljudje izpuščeni. Tudi če bodo odstranjeni iz Republike Slovenije, ker jim je bila izrečena stranska kazen izgona tujca, se boji, da bodo znova nelegalno prestopili mejo z Republiko Slovenijo in je v silnem strahu, da bodo obračunali z njim," je povedal Jožef Klavdij Novak iz odvetniške družbe Čeferin.