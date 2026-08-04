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Slovenija

Tuja pohodnika pod Blejsko kočo ugriznili različni kači

Kranj, 04. 08. 2026 10.10 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
N.L.
Tuja pohodnika ugriznili kači

V ponedeljek popoldne sta dva tuja planinca na poti proti Blejski koči ugriznili kači. Pot sta nadaljevala do koče, kjer se je zdravstveno stanje enega planinca poslabšalo. S helikopterjem so ju odpeljali v zdravstveno ustanovo.

21-letna planinca sta sedela v travi, ko sta ju v podlaket in prst ugriznili kači. Tuja pohodnika sta pot nadaljevala do Blejske koče, kjer pa se je enemu zdravstveno stanje poslabšalo. "Sodeč po različnih ugrizih, sta bili v neposredni bližini dve različni kači," so sporočili kranjski policisti.

Do koče je poletel helikopter z dežurno ekipo GRS z Brnika, ki je 21-letnima planincema na kraju nudila pomoč, nato so ju odpeljali v zdravstveno ustanovo. "Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali in obvestili pristojno planinsko društvo za izvedbo pregleda poti," so javili policisti.

Kača, najverjetneje je šlo za modrasa, je v nedeljo prav na območju Blejske koče pičila tudi 75-letnega planinca.

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KOMENTARJI6

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Sventevith
04. 08. 2026 11.32
"Kača, najverjetneje je šlo za modrasa, je v nedeljo prav na območju Blejske koče pičila tudi 75-letnega planinca." Dejte no. Enkrat grizejo, spet drugič pikajo. Lahko bi že vedeli, da kače ne pikajo. Bo drugič osa, ali sršen nekoga ugriznil?
Odgovori
0 0
AMZS
04. 08. 2026 11.31
Ugriznila in ne picila !!!!
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
04. 08. 2026 11.17
Pač rijemo v njihov prostor
Odgovori
-1
0 1
Zvonko Kregar
04. 08. 2026 10.59
Blejska koča znana turistična točka za kače
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+3
3 0
ALEX0000
04. 08. 2026 10.39
Preveč je že tega. Kačja populacija se je zelo povečala, zato bi bil potreben "odstrel".
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+4
5 1
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