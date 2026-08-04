Tuja pohodnika pod Blejsko kočo ugriznili različni kači

21-letna planinca sta sedela v travi, ko sta ju v podlaket in prst ugriznili kači. Tuja pohodnika sta pot nadaljevala do Blejske koče, kjer pa se je enemu zdravstveno stanje poslabšalo. "Sodeč po različnih ugrizih, sta bili v neposredni bližini dve različni kači," so sporočili kranjski policisti.

Do koče je poletel helikopter z dežurno ekipo GRS z Brnika, ki je 21-letnima planincema na kraju nudila pomoč, nato so ju odpeljali v zdravstveno ustanovo. "Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali in obvestili pristojno planinsko društvo za izvedbo pregleda poti," so javili policisti.

Kača, najverjetneje je šlo za modrasa, je v nedeljo prav na območju Blejske koče pičila tudi 75-letnega planinca.