'MNZ prosilce neutemeljeno drži zaprte, medtem ko čakajo na obravnavo'

Zgodba je sledeča: Afganistanec je bil 26. junija zaradi preprečevanja širjenja respiratorne infekcije nastanjen v kontejner. Tri dni pozneje je bil, sodeč po zapisniku, seznanjen z razlogi za nastanitev in možnostmi, ki jih ima. Ponujeno mu je bilo vračanje v okviru projekta prostovoljnega vračanja in reintegracije (AVRR), vendar je to zavrnil, prav tako je zavrnil vrnitev v matično državo. Seznanjen je bil, da je dolžan spoštovati pravila bivanja in se podrejati zakonitim ukazom uradnih oseb v CT. Pojasnjeni so mu bili razlogi za nastanitev in postopek vračanja hrvaškim varnostnim organom. Zanimalo ga je, kako dolgo traja postopek vračanja na Hrvaško in dobil je odgovor – 14 dni. Zanimal se je za postopek za mednarodno zaščito, podane so mu bile informacije, povedano je razumel. Nato je podal namero za mednarodno zaščito, pri razgovoru je sodeloval tudi tolmač. Kljub temu, da je izrazil namero za mednarodno zaščito, je uslužbenec MNZ na Sektor mejne policije podal predlog za formalno najavo hrvaškim varnostnim organom.

Kot priročen izgovor za omejevanje gibanja tujcem se uporablja karantena, zaradi katere nimajo možnosti dostopa do pravne pomoči in pritožbe, ki jo sicer lahko vložijo v treh dneh. Eden od ciljev zadrževanja tujcev naj bi bil tudi ta, da si v tem času premislijo in odpovejo azilu ter pristanejo na vrnitev v matično državo oz. državo, iz katere so prišli.

Ker tujec ni kazal nobenih znakov okužb, so ga 20. julija namestili na oddelek med druge tujce. Takrat mu je bila, sodeč po zapisniku, vročena seznanitvena dokumentacija (obrazec, pravilnik o bivanju, izvleček zakona o tujcih in požarni red) v jeziku, ki ga razume. Razkazani so mu bili bivalni prostori, dobil je slikovna navodila za preprečevanje širjenja covida-19. Pozvali so ga tudi k strpnemu in spoštljivemu odnosu do so-tujcev in zaposlenih v CT.

Je vlagatelj namere že prosilec za azil?

Sam postopek je – s pravnega vidika – potekal korektno, pojasnjuje Dina Bulog, odvetnica in svetovalka za begunce. "Tujcu je bilo gibanje omejeno na podlagi 84. člena (1. odst, 3. alineje ZMZ-1), to je storil MNZ, in sicer dne 21.07.2020, ko je oseba uradno podala prošnjo za mednarodno zaščito. Pred tem je dne 29.06.2020 podal namero za mednarodno zaščito. Dejansko pa je pred tem bil tujec in mu je bila 26.06.2020 s strani PP izdana odločba o nastanitvi v center za tujce in odločba o vrnitvi (67. čl., 3. odst. ZTuj-2 in 76. čl. Ztuj-2). To je druga pravna podlaga in velja do podaje prošnje. Oseba z dnem 29.06.2020 še ni prosilec, je vlagatelj namere (2. čl., 1. odst., 10. točka ZMZ-1)," pojasnjuje.

Stvar, ki jo zmoti, pa je, da je od namere do uradne podaje prošnje minil skoraj mesec.

Ob tem nekatere nevladne organizacije opozarjajo, da vložitev namere že pomeni status prosilca."Vložitev namere je seveda že de facto prošnja za azil – v tem primeru ni nobene podlage za omejitev gibanja. Oseba bi morala biti sprejeta v azilni dom in opraviti razgovor s pristojnim inšpektorjem MNZ v prisotnosti odvetnika in prevajalca. Šele po zaključenem postopku je lahko v primeru zavrnitve obravnavana po Zakonu o tujcih, ki, če za to obstajajo dokazljive okoliščine, predvideva možnost omejitve gibanja," pravijo v Delovni skupini za azil.

Dejansko naj bi šlo pri tem za neko sivo cono med Zakonom o tujcih in Zakonom o mednarodni zaščiti, ki ni ustrezno pravno urejena in se jo posledično da izkoriščati brez večjih posledic, pravijo naši viri.

"Dosedanje dogajanje je pokazalo, da si MNZ jemlje prostor, da prosilce za azil iz zelo arbitrarnih in v veliki večini neutemeljenih razlogov drži zaprte dlje časa (v zelo slabih pogojih), medtem ko čakajo na obravnavo ... Ne gre za vzdržen sistem, saj sodišče večino omejitev gibanja odpravi. Nevzdržno pa je tudi (in predvsem) iz humanitarnih razlogov – tako zaradi nastajajočih razmer v CT kot zaradi nasilja, ki so ga zavrnjeni prosilci deležni ob vračanju preko Hrvaške v BiH," pojasnjuje aktivist Miha Blažič.