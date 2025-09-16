Tujega planinca v Dolini Triglavskih jezer pičil gad

Kače kljub nekoliko hladnejšemu vremenu še ne hibernirajo. Slednje dokazuje primer tujega planinca, ki je v Dolini Triglavskih jezer naletel na navadnega gada.

Gad je tujca med obiskom naših gora pičil, zaradi česar ga je dežurna ekipa GRZS s pomočjo helikopterja Slovenske vojske prepeljala v ljubljanski UKC. Ekipa gorskih reševalcev Bohinj je medtem poskrbela za vse potrebno za klasično reševanje, ki pa naposled ni bilo potrebno.

Kot ob tem opozarjajo gorski reševalci, kače v hribih ne bodo hibernirale še najmanj kakšen mesec, zato previdnost pri koraku ali prijemu ne bo odveč.