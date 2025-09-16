Tujega planinca v Dolini Triglavskih jezer pičil gad

Kače kljub nekoliko hladnejšemu vremenu še ne hibernirajo. Slednje dokazuje primer tujega planinca, ki je v Dolini Triglavskih jezer naletel na navadnega gada.
Gad je tujca med obiskom naših gora pičil, zaradi česar ga je dežurna ekipa GRZS s pomočjo helikopterja Slovenske vojske prepeljala v ljubljanski UKC. Ekipa gorskih reševalcev Bohinj je medtem poskrbela za vse potrebno za klasično reševanje, ki pa naposled ni bilo potrebno.
Kot ob tem opozarjajo gorski reševalci, kače v hribih ne bodo hibernirale še najmanj kakšen mesec, zato previdnost pri koraku ali prijemu ne bo odveč.
Z javnostjo pa so ob tem delili tudi napotke, kaj naj oseba stori, če jo kača piči: "Čim bolj mirujemo, mesto pika sterilno oskrbimo, prizadeti ud imobiliziramo in namestimo v udoben položaj, odstranimo tesne predmete (prstane, ure ...), pokličemo 112 in počakamo na pomoč reševalcev." Ob tem pa oseba strupa ne sme poskusiti izsesati ali celo rezati kože, so še poudarili.
