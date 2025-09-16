Svetli način
Slovenija

Tujega planinca v Dolini Triglavskih jezer pičil gad

Bohinj, 16. 09. 2025 10.26 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
11

Gorski reševalci so morali tokrat v gorah posredovati zaradi pika kače. Tujega planinca, ki ga je v Dolini Triglavskih jezer pičil gad, so s pomočjo helikopterja Slovenske vojske prepeljali v ljubljanski klinični center.

Kače kljub nekoliko hladnejšemu vremenu še ne hibernirajo. Slednje dokazuje primer tujega planinca, ki je v Dolini Triglavskih jezer naletel na navadnega gada.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gad je tujca med obiskom naših gora pičil, zaradi česar ga je dežurna ekipa GRZS s pomočjo helikopterja Slovenske vojske prepeljala v ljubljanski UKC. Ekipa gorskih reševalcev Bohinj je medtem poskrbela za vse potrebno za klasično reševanje, ki pa naposled ni bilo potrebno.

Kot ob tem opozarjajo gorski reševalci, kače v hribih ne bodo hibernirale še najmanj kakšen mesec, zato previdnost pri koraku ali prijemu ne bo odveč.

Preberi še Ali kača piči ali ugrizne?

Z javnostjo pa so ob tem delili tudi napotke, kaj naj oseba stori, če jo kača piči: "Čim bolj mirujemo, mesto pika sterilno oskrbimo, prizadeti ud imobiliziramo in namestimo v udoben položaj, odstranimo tesne predmete (prstane, ure ...), pokličemo 112 in počakamo na pomoč reševalcev." Ob tem pa oseba strupa ne sme poskusiti izsesati ali celo rezati kože, so še poudarili.

kača gad triglavska jezera gorski reševalci
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SAMO JEZNI
16. 09. 2025 11.25
Sami pametni tu gor, ko bi drugje tako pametovali in popravljali članke.
ODGOVORI
0 0
Perrun
16. 09. 2025 11.23
Pa dobro, ja pogovorno pa še večkrat slišiš, pičil…tako da prosim, ne bit zdaj tako papeški
ODGOVORI
0 0
Watcherman
16. 09. 2025 11.20
Kača ima čeljust s katerim naredi ugriz in ne piči.
ODGOVORI
0 0
petka5
16. 09. 2025 11.20
ugriznil ga je... kača ugrizne in ne piči
ODGOVORI
0 0
RdečiKarton
16. 09. 2025 11.19
+1
Nisem vedel da so kače žuželke z želom...
ODGOVORI
1 0
motorist_mb
16. 09. 2025 11.14
+2
Na Piramidi mamo gože na štengah pa modrase tak da previdno,!
ODGOVORI
2 0
Watcherman
16. 09. 2025 11.00
+9
Ugriznil ne pičil.
ODGOVORI
10 1
Lujzek Biber
16. 09. 2025 11.01
-7
Brihta
ODGOVORI
2 9
Watcherman
16. 09. 2025 11.19
+1
Kaj pa tebi ni jasno?
ODGOVORI
1 0
antirepresija
16. 09. 2025 10.58
+8
Wow, kaksne novinarje pa imamo danes, da ne vedo niti tega, da kaca ugrizne in ne pici!
ODGOVORI
9 1
AMZS
16. 09. 2025 10.51
+11
Kaca vgrizne in ne pici.
ODGOVORI
12 1
