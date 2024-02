Tuji jezik že za prvošolčke, bo z NPZ znanje na prvem mestu?

OGLAS

Poslanci so po splošni razpravi o vladnem predlogu novele zakona o osnovni šoli s 46 glasovi za in 26 proti ocenili, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Podprli so ga v Svobodi, SD in Levici ter poslanec Felice Žiža, v SDS in NSi so bili proti. Predlog med drugim določa, da je uspeh na NPZ lahko eno od meril za vpis na srednje šole.

Angleščina je za zdaj še neobvezen, po predlogu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pa bi postal prvi tuji jezik v prvem razredu obvezen. Aleša Vogrinc, učiteljica razrednega pouka in angleščine v prvem razredu mengeške šole pripoveduje, da so otroci za angleščino zelo dovzetni, učljivi, zato meni, da kakšnih večjih težav ne bo. Večji stres pa bo gotovo predlagana novost za sedmošolce. Morda bodo prvi, pri katerih bodo NPZ v devetem razredu postali pomembnejši, lahko tudi odločilni v primeru omejitve vpisa v srednje šole. Kar bo obremenitev za otroke, pa mnogi šolniki ocenjujejo kot potrebno. Z NPZ znanje na prvem mestu? Sašo Božič, ravnatelj OŠ Mengeš pravi: "Zato ker se zadnje čase šole soočamo samo še s pehanjem za ocenami, ocene so postale najpomembnejša stvar." Te pa morda kdaj odvisne tudi od pritiskov staršev, pa od posameznih šol ali pa morda tudi od učiteljev. Z novim NPZ bi bilo znanje na prvem mestu, je prepričan.

Osnovna šola FOTO: Adobe Stock icon-expand

Nataša Hozjan Breznik, učiteljica in šolska svetovalna delavka iz OŠ Kašelj: "Na nek način je generalni vatel za vso populacijo in tudi res je, da tisti učenci, ker tudi vodim postopek vpisa v srednjo šolo, poklicno orientacijo, da tisti, ki vedo, da bodo sprejeti v srednjo šolo, se potem ne lotijo z vso resnostjo preiskusov." Se pa Hozjan Breznikova kljub temu sprašuje, zakaj bremena sita ne prenesejo na srednje šole.