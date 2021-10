Tuji mediji: iskanje mednarodne pozornosti, vodni top in solzivec

Čeprav so na Brdu pri Kranju številni tuji novinarji, so številni mediji za svoje poročanje uporabili agencijske vesti – delno najbrž tudi zaradi dejstva, da, kot poudarja nemški Tagesschau, protest ni bil neposredno povezan s srečanjem evropskih voditeljev, ampak je bil usmerjen proti vladnim koronskim ukrepom.

"Demonstranti so nosili transparente z napisom 'stop koronafašizmu' in zahtevali enake pravice za cepljene in necepljene ljudi," o protestu še piše Tagesschau v svoji spletni izdaji in nadaljuje, da so protestniki pozvali tudi k odpravi vseh ukrepov za boj proti koronavirusu, odstopu vlade, predčasnim volitvam in "novemu volilnemu sistemu, ki starim političnim zombijem ne dovoljuje vračanja".

Izpostavljajo tudi, da so protestniki onemogočali delo novinarjev, saj so jih žalili, jim grozili in jih odrivali. Navajajo tudi poziv Društva novinarjev Slovenije Policiji, naj zagotovi varnost poročevalcev.