'Tujih študentov nismo vpisali zaradi prostorskih in kadrovskih omejitev'

Opozorili so, da naj bi obe fakulteti sicer sprejeli študente Slovence brez slovenskega državljanstva. Zaradi tega so v sindikatu fakultetama očitali diskriminacijo na podlagi na podlagi narodnosti.

Sindikat Mladi plus je v torek opozoril, da naj bi medicinski fakulteti v Ljubljani in Mariboru letos brez jasnih pojasnil zavrnili vpis vsem tujim študentom iz tretjih držav. Kot so povzeli, so bili vsi tuji študentje iz tretjih držav, ki so izpolnjevali merila, zavrnjeni z zelo nejasnimi in zmedenimi razlagami. V obrazložitvi naj bi bilo zapisano, da so mesta prijavljenih študentov že zasedena, uprava univerze da se sklicuje na pravilnik, rektor in dekan da se ne odzivata na povabila zavrnjenih študentov, univerzitetna služba pa da ugotavlja, da imajo študentje pravico do pritožbe, so dogajanje povzeli v sindikatu.

Na mariborski medicinski fakulteti so potrdili, da so dejansko sprejeli dva Slovenca brez slovenskega državljanstva ter nobenega tujega študenta iz držav zunaj EU. A kot so pojasnili, so s tem sledili določbam pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, po katerem imajo Slovenci brez slovenskega državljanstva pri razvrščanju prednost pred tujci iz tretjih držav.

Pravilnik "med drugim določa, da se za redni študij po dodiplomskih študijskih programih in enovitih magistrskih študijskih programih druge stopnje za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce lahko razpiše dodatno število prostih vpisnih mest, vendar praviloma ne sme presegati 20 odstotkov števila prostih mest za državljane Slovenije in državljane članic EU. Najmanj polovica teh vpisnih mest je namenjena Slovencem brez slovenskega državljanstva," so navedli na fakulteti.

Osnovna težava mariborske medicinske fakultete je omejen prostor in kader. Da letos ne bodo sprejeli nobenega tujca iz držav zunaj EU, so se v Mariboru odločili "zaradi povečanja števila razpisanih mest za slovenske državljane in državljane EU, ki so na zgornji meji prostorskih možnosti, ki jih imamo".

"Dodatno število sprejetih kandidatov tujcev bi otežilo izvedbo študijskega procesa"

Z odločitvijo, da ne razpišejo nobenega mesta za tujce iz tretjih držav, pa so tudi sledili odločitvi ljubljanske medicinske fakultete, so še navedli. "Dodatno število sprejetih kandidatov tujcev bi namreč otežilo izvedbo študijskega procesa, saj študijskega programa glede na kadrovske in prostorske omejitve visokošolski zavod s tako velikim številom študentov ne bi mogel izvesti", so dodali. Tako so se odločili vpisati le študente s statusom Slovenca brez slovenskega državljanstva, ki imajo po pravilniku prednost.

Na mariborski medicinski fakulteti so ob tem izpostavili, da so lahko vsi kandidati iz držav nečlanic EU v drugem prijavnem roku do torka oz. do danes oddali elektronsko prijavo za še prosta mesta v študijskih programih.