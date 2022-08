Tuji turisti julija v Sloveniji prenočevali več kot rekordnega leta 2019

Tuji turisti so julija v Sloveniji ustvarili kar tri četrtine vseh prenočitev. Turistični delavci so na začetku glavne sezone v turističnih nastanitvah našteli 952.000 prihodov turistov in 2,7 milijona njihovih prenočitev, kar je skoraj 20 odstotkov več kot leto prej in pet odstotkov več kot v turistično rekordnem letu 2019, kažejo podatki državnega statističnega urada. Z vrnitvijo tujih turistov se turistični utrip vrača v prestolnico, Slovence pa je najbolj pritegnila piranska občina.

Turistični delavci so poročali o nekaj več kot 185.000 prihodih domačih turistov in okoli 670.000 njihovih prenočitvah, kar je za skoraj polovico manj kot julija lani, so predstavili podatke na Statističnem uradu RS (Surs).

icon-expand Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih FOTO: Shutterstock

Prihodov tujih turistov je bilo približno 767.000, ustvarili so nekaj manj kot dva milijona prenočitev, vrednosti so se s tem izenačile s tistimi pred epidemijo. Tuji turisti so največkrat prenočili v občini Ljubljana, domači pa v občini Piran. Slednja je bila tudi skupno najbolj obiskana občina.

icon-expand Prenočitve turistov v Sloveniji: julij 2019, 2020, 2021, 2022 FOTO: SURS

V naši državi največkrat prespali nemški turisti Turisti iz Nemčije so ustvarili okoli 348.200 prenočitev oz. 17 odstotkov vseh, največkrat so prenočili v občini Bovec. Po desetino prenočitev so ustvarili turisti iz Češke in Nizozemske, sledili so turisti iz Belgije, Madžarske in Avstrije.

icon-expand Prenočitve turistov iz posameznih držav, julij 2022 FOTO: SURS

40 odstotkov prenočitev v gorskih občinah Z vidika vrst turističnih občin je bilo v tem mesecu nekaj več kot milijon turističnih prenočitev evidentiranih v nastanitvenih obratih v gorskih občinah, največ v blejski. V skoraj četrtini primerov so gostje prenočili v obmorskih občinah, sledile so zdraviliške, Ljubljana, druge in mestne občine.

V Ljubljani so v glavnem prespali tuji turisti. Njihove prenočitve so v sedmem letošnjem mesecu predstavljale skoraj 30 odstotkov vseh prenočitev od začetka leta do konca julija. V juliju so domači in tuji turisti ustvarili 277.700 prenočitev, kar je enkrat več kot v istem obdobju lani in skoraj toliko kot julija v turistično rekordnem letu 2019.

icon-expand Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, Slovenija FOTO: SURS

Največ turističnih prenočitev v hotelih Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (784.900 prenočitev ali 29 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (26 % vseh prenočitev) ter kampi (24 % vseh prenočitev).