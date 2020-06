Tujih turistov v prestolnici le za vzorec

Naša prestolnica se sooča z velikim gospodarskim upadom. Tujih turistov skorajda ni, vsi hoteli še niso odprti, tudi veliko letalskih povezav še ni. Vse to se seveda pozna. Če je bilo v Ljubljani junija lani več 1000 turistov, jih je letos le nekaj več kot 100, pa še to gre večinoma za poslovne goste. Predvsem pa se pozna, da ni Italijanov, ki so bili najštevilčnejši v Ljubljani, ter Američanov, ki so prihajali vse pogosteje.