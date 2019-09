”Tukaj je – Nelipot v stiku!”

Popolnoma naravna dezodorantna krema, ki je osvojila naziv Hit produkt leta 2016 v okviru projekta Štartaj, Slovenija!, je včeraj izšla v novi preobleki. Soustanovitelja podjetja, Tina in Simon, sta včeraj na Ljubljanskem gradu predstavila Nelipot stik v treh različicah, in sicer BASIC, SHAC in IROF.

Tina Štrubelj in Simon Oblak, soustanovitelja znamke Nelipot, s tremi stiki. Fotograf: Nejc Pernek Zgodba, ki sega v leto 2014, je včeraj po besedah Simona Oblaka “doživela drugo največjo prelomnico od njenih začetkov“, prva je bila namreč zmaga v projektu Štartaj, Slovenija!, Simon se je posebno zahvalil partnerjem projekta, to so Spar Slovenija, televizijska hiša Pro Plus ter medijska agencija Formitas. Nelipot Posebnost produkta, ki je nastajal več kot dve leti, je v tem, da so razvili lastno embalažo, narejeno iz biorazgradljivih surovin, saj je bila sama vsebina že preverjeno dobra. Projekt, ki je nastal v sodelovanju s slovenskim vrhunskim oblikovalskim podjetjem Wilsonic Studio, je prinesel odličen rezultat in Nelipot je končno dobil svojo stik izvedbo. Kot je povedala Tina Štrubelj, sta se za bioplastiko odločila zaradi ekološkega vidika: njene ponovne uporabnosti, saj že razvijajo orodje, ki bo omogočilo le nakup polnila (t.i. refill) ter biorazgradljivosti, saj je embalaža narejena iz plastike na osnovi mlečnih kislin (t.i. PLA plastika), ki je narejena na rastlinski osnovi (iz sladkornega trsa). Nelipot Nelipot stik je na voljo v treh različicah: BASIC z vonjem kokosa, SHAC z vonjem limonske trave in čajevca ter IROF z vonjem frangipanija in bergamotke in vas uspešno varuje pred neprijetnim telesnim vonjem, na popolnoma naraven način, je dokazano koži prijazen ter certificirano ekološki. Nelipot Na prijetnem dogodku na Ljubljanskem gradu, ki je povabljene v Nelipot bosonogem stilu (Nelipot pomeni nekoga, ki se sprehaja bos) povabil, da se sezujejo in začutijo stik z naravo, so se podružile lepotne blogerke, med drugimi Nika Veger ter Nataša Mernik; urednice modnih revij, novinarke ter prijatelji znamke Nelipot. Naročnik oglasa je Istost d.o.o.