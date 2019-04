'Tu ne gre za merjenje mišic, res potrebujemo pomoč'

Po odmevnih odpovedi zdravnikov družinske medicine so pristojni že zavihali rokave in se s sestajanjem z različnimi deležniki lotili reševanja alarmante situacije v primarnem zdravstvenem sistemu. Med ukrepi, ki so na mizi, se pojavlja več možnosti, med njimi tudi uvoz zdravnikov iz tujine. V sindikatu družinskih zdravnikov predlagajo tudi vzpostavitev začasnega instituta izbranega zdravstvenega zavoda. In kaj to pomeni v praksi?

Po uresničitvi napovedi kranjskih družinskih zdravnikov, ki so včeraj vodstvu zdravstvenega doma posredovali 23 odpovedi pogodb o zaposlitvi, z odpovedmi pa so zarožljali tudi zdravniki v ZD Ptuj, je trenutno najbolj pomembno vprašanje, kakšne ukrepe bodo sprejeli pristojni, da bi zajezili dokončen razpad primarnega zdravstvenega sistema v državi. "To je resen alarm, na katerega se moramo hitro odzvati vsi udeleženci. Nujno se moramo usesti ministrstvo za zdravje, vlada, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in čim prej sprejeti aneks k pogodbi," je včeraj ob odpovedih 23 od 34 zdravnikov splošne medicine izpostavila direktorica ZD Kranj Lilijana Gantar Žura. Zdravniki so v odpovedih zapisali, da jo dajejo zaradi pritiska Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenija (ZZZS) k obremenitvam preko normativa in standarda iz modre knjige. To jih sili k delu v pogojih, ki onemogočajo izpolnjevanje temeljnega poslanstva zdravniške stroke.

Lani je veljalo določilo, ki je zapovedalo, da lahko zdravnik družinske medicine odklanja vpis pacientov, ko doseže 1995 glavarinskih količnikov, letos pa se upošteva povprečje v posamezni izpostavi. FOTO: POP TV

Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternikračuna, da bodo pristojni v odpovednem roku poskušali rešiti situacijo in uresničiti vsaj del pogojev, ki so jih postavili zdravniki, da bi bili ti nato pripravljeni preklicati svoje odpovedi. Meni, da je ključno, da bi z aneksom spremenili določilo letošnjega splošnega dogovora, ki je dvignil mejo, po kateri lahko zdravniki odklanjajo registracijo novih bolnikov. Lani je veljalo določilo, ki je zapovedalo, da lahko zdravnik družinske medicine odklanja vpis pacientov, ko doseže 1995 glavarinskih količnikov, letos pa se upošteva povprečje v posamezni izpostavi. Trenutno povprečje v Sloveniji znaša okoli 2400 glavarinskih količnikov oziroma 1850 bolnikov na zdravniški tim, v Kranju pa okoli 2000 bolnikov, kar pomeni, da so kranjski zdravniki za deset odstotkov bolj obremenjeni od povprečnega slovenskega zdravnika in za 25 odstotkov bolj, kot določa dogovor iz leta 2017."To je bila verjetno tista kaplja čez rob, ki je povzročila odpovedi zdravnikov v Kranju in namere odpovedi v Celju in Mariboru," je pojasnil Veternik. Med drugim zahtevajo popravek splošnega dogovora, da bo meja za prenehanje opredeljevanja bolnikov 1895 glavarinskih količnikov in da se bo meja skladno s sporazumom o prekinitvi stavkovnih aktivnosti iz leta 2017 zniževala za pet odstotkov na leto do končne vzpostavitve 1500 količnikov oziroma 1200 opredeljenih oseb. Šabeder predlaga večplastne ukrepe Na ministrstvu za zdravje so bili prisiljeni zavihati rokave. Po obiskih zdravstvenih domov v minulem tednu so se včeraj sestali tudi s predstavniki Sindikata zdravnikov družinske medicine Slovenije. Po srečanju je novi minister Aleš Šabeder poudaril, da bodo ukrepi večplastni, časovnica pa zelo kratka. "Imamo mesec, največ dva časa, da zadeve uredimo in dogovorimo," je poudaril. "Nekatere spremembe bodo deležne aneksa k splošnemu dogovoru, nekaj bo treba narediti tudi na zakonodajni ravni," je dejal Šabeder. Vlada o aneksu k splošnemu dogovoru ta teden še ne bo odločala, v njem pa je po ministrovih besedah treba opredeliti vprašanje obračuna in opredeljevanja presežnih bolnikov. Ena od možnosti za reševanje pomanjkanja zdravnikov družinske medicine je tudi uvoz tujih zdravnikov. To pomeni tudi poseg v zakonodajo, zato bi bila pri tem po Šabedrovih besedah časovnica nekoliko daljša. "Hitri izračuni kažejo, da bi ta trenutek na kratki rok potrebovali približno 50 zdravnikov iz tujine," je še ocenil. V sindikatu predlagajo sprejem interventnega zakona Kot je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil predsednik sindikata družinskih zdravnikov Igor Muževič, je trenutno odgovornost na vseh akterjih, da v primarnem zdravstvu ne pride do vojnega stranja v primeru neprekica odpovedi zdravnikov. In kakšne bi lahko bile posldice v tem primeru? "Lahko samo ugibamo, ampak v vsakem primeru bi šlo za razgradnjo zdravstvenih domov, česar si nihče ne želi."

Predsednik sindikata družinskih zdravnikov Igor Muževič poudarja, da je trenutna odgovornost glede rešitve situacije na vseh vpletenih akterjih. FOTO: POP TV

Po oceni sindikata imajo za rešitev situacije trenutno zgolj dva meseca časa. "To, da se napovedujejo nove odpovedi, je še dodatno zaskrbljujoče, ker se ne bo moglo Zdravstvenega doma Kranj obvladati z zunanjimi silami, ampak je vseslovenski problem." Kot je razložil Muževič, je glavna in temeljna zahteva zdravnikov, da se jim omogoči zakonito delo v skladu s Hipokratovo prisego in ženevsko deklaracijo, za katero so prisegli, da dajo bolnika in kakovost obravnave na prvo mesto. To pa pomeni, da ne morejo v nedogled opredeljevati bolnikov, to se mora, tako Muževič, nehati. V tako kratkem času je to možno rešiti le s sprejemom interventnega zakona, na podlagi katerega bi se lahko ta omejitev tudi uzakonila. Postavlja se vprašanje, kam z bolniki, ki se v tem primeru ne bodo mogli opredeliti pri zdravniku.

Z iskanjem rešitev in konkretnih ukrepov na področju primarnega zdravstva bodo prisotjni nadaljevali v sredo, ko je sklican sklican sestanek koordinativne skupine. Sestavljajo jo predstavniki sindikatov, stroke iz medicinske fakultete in zdravniške zbornice ter ostali ključni deležniki v zdravstvu.