'Tukaj ni individualistov, samo skupno delo prinaša rezultate'

Ob vznožju kočevskega pragozda, daleč stran od civilizacije in nepoklicanih, je Policija dovolila vstop naši kameri na območje, kamor navadni smrtniki nimajo vstopa – gre za policijski vadbeni center Gotenica pri Kočevju. Tam smo iz prve vrste spremljali vajo praktičnega usposabljanja kriminalističnega tečaja, ki je nekakšna zelena karta za vse, ki željo opravljati delo kriminalista.

Inštruktorji na "krim" tečaju, kot mu v žargonu rečejo, so velika imena v Policiji, ki so, to sem tudi sama spremljala, bila poleg ob najhujših in za preiskavo najbolj zahtevnih kaznivih dejanjih na naših tleh. Ko sem se z njimi pogovarjala, sem razmišljala, kaj vse so njihove oči že videle, kaj so slišala njihova ušesa ... Kako lahko mirno spijo po vsem, kar vedo? Morda pa je njihov spanec kljub vsemu, kar se dogaja, nekoliko mirnejši tudi zaradi tega tečaja in vsega znanja, ki ga posredujejo svojim mlajšim kolegom. Urijo jih, da postanejo dobri kriminalisti, urijo, da njihovo oko ničesar ne spregleda, da so pozorni na vsako še najmanjšo malenkost, ki pa je lahko ravno tista ključna malenkost, po kateri se bo nek zločin začel razpletati. Kot je za oddajo Svet na Kanalu A povedal kriminalistični inštruktor Robert Praček, sicer pomočnik direktorja Nacionalnega forenzičnega laboratorija na Generalni policijski upravi: "Popolnega zločina ni!" "Kriminalistični tečaj je neka osnovna oblika usposabljanja, kjer kriminalistični inštruktorji prenašamo neka znanja večine na udeležence. Smo iz različnih vej kriminalistične policije, znotraj kriminalističnih inštruktorjev imamo preiskovalce – gospodarske, splošne in računalniške kriminalitete, krvnih deliktov in forenzičnega laboratorija," pove Praček. Tu na novopečene kriminaliste prenašajo znanje iz taktike in metodike preiskovanja kaznivih dejanj. Pri tistih, ki so že dlje časa v Policiji in so prestopili v vrste kriminalistov, pa gre za obogatitev in nadgradnjo njihovega znanja.

Začetniki so morali pred prihodom v Gotenico opraviti še trimesečno teoretično usposabljanje. A vsi, ki so sodelovali v tečaju, so doumeli, kako pomemben je enoten način preiskovanja kaznivih dejanj: "Preiskovanja, ki prinašajo rezultate po celi Sloveniji in tako poskušamo zadostiti vsem tistim standardom, ki zahtevajo dobro preiskavo kaznivega dejanja," je povedal kriminalistični inštruktor Praček. Na predpostavko, da je verjetno v Policiji še kako pomembno sodelovanje med kolegi, ne pa tekmovanje, Praček takoj prikima. "Ja, pravzaprav individualistov ni več v današnji preiskavi in to je osnova, ki jo moramo naučiti vsakega tečajnika. Samo skupno delo nekaj prinese, posameznik ne more poznati vseh vidikov preiskave, samo en dokazni sistem ne bo prinesel rezultatov. Od začetka zbiranja dokazov potrebujemo že različne veje kriminalistike, računalniško forenziko, kriminalistično-tehnično forenziko, potem v nadaljevanju potrebujemo kriminaliste ali preiskovalce, ki znajo to na primeren način implementirati v svoj dokazni postopek in potem prek tožilstva gre ta dokazni postopek do sojenja." Da bo to sojenje vzdržalo napade zagovornikov storilcev, ki najdejo tudi najmanjšo nepravilnost ali pomanjkljivost, pa je ravno kriminalistični tečaj osnova, da tečajniki, bodoči kriminalisti spoznajo, kako je pomembno postopati pri različnih kaznivih dejanjih.

